Galaxy Upcycling: convertire i vecchi smartphone strumenti per la smart home

Un’avanzata soluzione di intelligenza artificiale (AI) rende i dispositivi Galaxy in grado di distinguere con maggiore precisione i suoni domestici della vita di tutti i giorni, e l’utente può decidere di salvare determinate registrazioni. Per esempio, quando rileva suoni come il pianto di un bambino, l’abbaiare di un cane, un miagolio o qualcuno che bussa, il dispositivo invia una notifica direttamente allo smartphone dell’utente, che può ascoltare la registrazione del suono.

È possibile anche l’impiego tramite sensori di luminosità, che misurano il livello di illuminazione di una stanza. Per l’utente sarà semplicissimo impostare il dispositivo in modo che accenda automaticamente la luce o il televisore attraverso SmartThings quando la stanza diventa più buia rispetto al riferimento impostato.

ha annunciato l’ampliamento del programmacon l’iniziativa, che dà una nuova vita ai vecchi smartphone della casa sudcoreana, convertendoli in dispositivi IoT (Internet of Things) di vario genere grazie a un semplice aggiornamento software.Con Galaxy Upcycling at Home, gli utenti potranno trasformare con un solo gesto i vecchi dispositivi Galaxy in apparecchiature intelligenti per la casa,, a seconda delle esigenze individuali dettate dal nostro stile di vita.Il programma Galaxy Upcycling at Home rende fruibili funzionalità avanzate di controllo luminoso e sonoro, grazie a una riprogrammazione dei sensori integrati nei dispositivi. L’utente può trasformare il vecchio dispositivo grazie a SmartThings Labs, una funzionalità dell’app SmartThings Tuttavia, per rilevare ininterrottamente luci e suoni, il dispositivo deve restare operativo per archi di tempo lunghi. Samsung ha quindi deciso di includere nell’aggiornamento Galaxy Upcycle at Home. Anche la connessione dei dispositivi a SmartThings sarà molto semplice, e ne permetterà l’interazione con un gran numero di altri dispositivi IoT inseriti nello stesso ecosistema digitale. Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita