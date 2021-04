Jabra lancia PanaCast 50 e PanaCast 20, la linea di videocamere intelligenti

Jabra annuncia la nuova linea di videocamere professionali PanaCast, destinata a reinventare il video, l’audio e l’intelligenza delle sale riunioni per quella che oggi è definita la “nuova normalità” lavorativa.

Qualità del suono di altissimo livello, garantita dai leader mondiali dell'audio professionale

L'esclusivo campo visivo a 180° permette a tutti i partecipanti di rispettare la distanza di sicurezza2

La funzione Virtual Director regola in modo intelligente il video in tempo reale per riunioni più coinvolgenti e immersive2

Le funzioni Safety Capacity e Room Usage Insights generano dati anonimi sull'occupazione delle sale, in contemporanea per tutte le riunioni in corso

Il sistema connesso alla rete consente una facile gestione da remoto e un’agile consegna dei dati

Streaming della lavagna in tempo reale per una collaborazione da remoto più inclusiva

L'architettura avanzata del sistema e i doppi processori Edge AI integrati alimenta una serie di funzioni intelligenti

Funzione Plug-and-play per una configurazione veloce e la massima facilità d'uso

Facile installazione, con una scelta di montaggio a parete, su tavolo e su schermo (VESA) 3

Funziona con Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms, Zoom e Zoom Rooms e tutte le principali piattaforme UC

Jabra PanaCast 50 può assumere efficacemente il ruolo di "regista" delle riunioni, regolando in modo intelligente il flusso video per seguire l'azione nella riunione. Lautilizza entrambi i flussi video e audio basati sull'Intelligenza Artificiale, così come gli algoritmi di AI di proprietà di Jabra, per regolare automaticamente l'inquadratura in base a ciò che accade nella riunione. Questo permette a Jabra PanaCast 50 di rilevare le figure che a turno parlano e il flusso della conversazione, offrendo così un'esperienza di riunione a distanza che è completamente coinvolgente e stimolante.montate in un array multi-camera ad alta precisione creano un campo visivo immersivo di 180° in Panoramic-4K che copre l'intera stanza. La tecnologia brevettata di video stitching in tempo reale, nitida e ad alta definizione, utilizza algoritmi avanzati con una latenza bassissima. Dalle chiamate di una sola persona alle riunioni di un intero team, questa tecnologia intelligente include tutti i partecipanti nel modo più ottimale. Jabra PanaCast 50 presenta, compresi due processori Edge AI all'avanguardia, progettati specificamente per audio e video. Questa architettura di sistema ultra avanzata permette alla barra video intelligente di effettuare l'integrazione in tempo reale di audio, video e dati. Viene così alimentata la funzioneche inquadra sempre perfettamente l'utente anche in lontananza. La funzionegarantisce la transizione dei fotogrammi video inquadrando di volta in volta chi sta parlando. Questo rende molto più facile per i partecipanti da remoto seguire la discussione e permette a Jabra PanaCast 50 di offrire un'esperienza video coinvolgente e immersiva, senza distrazioni.Con Jabra PanaCast 20 i professionisti in smart working possono beneficiare di una collaborazione video sicura e di alta qualità, indipendentemente da dove si trovino: tramite un prodotto dal design elegante, compatto, portatile e facile da usare. La videocamera è dotata digestita sul dispositivo con l'elaborazione Edge, e le esperienze avanzate vengono generate direttamente sul dispositivo senza l'invio di dati extra al cloud per l'elaborazione, e senza bisogno di installare software aggiuntivi, riducendo significativamente il rischio di violazioni della sicurezza e massimizzando la velocità, la precisione e la qualità complessiva.La videocamera ha unper garantire la privacy e impedire che il dispositivo sia lasciato "acceso" accidentalmente. Le garanzie di sicurezza per chi lavora lontano dall'ufficio sono importanti, ma lo sono anche la qualità del video e delle immagini. La PanaCast 20 offre tutto questo tramiteche inquadra sempre correttamente l'utente principale, indipendentemente da dove si trovi. La videocamera presenta anche la correzione automatica dell'illuminazione.Jabra PanaCast 50: disponibile dal 15 giugno 2021 nelle tonalità Black e Grey. Prezzo di vendita suggerito: 1.065,00 euro iva esclusa