Parte da Trento lo ‘Switch-Off’ della rete in rame di Tim

Parte da Trento. La centrale di Mattarello, che serve un'importante area a Sud della città, è la prima centrale a livello nazionale interamente cablata in fibra con tecnologia Fiber to the home (FTTH) e, quindi, tutta la clientela servita dalla centrale potrà migrare sulla nuova rete con il conseguente 'switch-off' del rame. Grazie a questa operazione, la centrale servirà direttamente abitazioni e uffici con collegamenti superveloci (fino a 1 Gb).Grazie al completamento in FTTH della centrale di Mattarello, che serve circa 2.000 linee telefoniche nella Circoscrizione 8 della città, TIM intende promuovere, inclusi quelli con altri operatori. Il processo di migrazione avverrà progressivamente sulla base delle adesioni della clientela. L'accordo punta a informare i cittadini e promuovere nella comunità i benefici che derivano dall'adozione delle nuove tecnologie, che consentono un notevole incremento della qualità del servizio.