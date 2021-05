Ericsson Indoor Connect: la copertura 5G anche in ambienti indoor

Ericsson ha ampliato il suo portfolio 5G per ambienti indoor, con la

Ericsson Indoor Connect

che abilita scenari multi-operatore e multi-vendor. Ericsson ha lanciato inoltre le nuove “small cell” AIR 1279 e Radio Dot 4459.

La soluzione consente agli operatori di fornire una copertura indoor 4G e 5G, così come 2G e 3G, economicamente efficiente e ad alte prestazioni. Semplifica così l'implementazione riducendo il costo totale di proprietà. Ericsson Indoor Connect permette anche una più rapida implementazione della connettività indoor, in particolare nei luoghi in cui è richiesto l’intervento di più operatori, come centri commerciali, stadi, stazioni ferroviarie e uffici più grandi.

In qualità di prima Antenna Integrated Radio (AIR) al mondo di tipo indoor con 800MHz di larghezza di banda, Ericsson Indoor AIR 1279 porta il mmWave 5G in piccoli, medi e grandi ambienti con il doppio delle prestazioni di qualsiasi soluzione attualmente sul mercato. Alimentato dall’Ericsson Silicon, la Indoor AIR 1279 offre capacità di beamforming e caratteristiche software avanzate oltre a un costo totale di proprietà (TCO) ottimizzato. È progettata per ridurre al minimo la necessità di un nuovo cablaggio, limitando così l'ingombro del sito. Indoor AIR 1279 sarà disponibile nel terzo trimestre del 2021 nella banda 39 GHz (n260) Anche la Ericsson Radio Dot 4459 è rivolta al mercato statunitense. È l'ultima aggiunta al sistema Radio Dot di Ericsson.

È progettata per supportare il Citizens Broadband Radio Service (CBRS) New Radio (NR) - la banda di trasmissione larga a 150MHz sui 3.5GHz nel paese - così come lo spettro C-Band per la distribuzione interna nel mercato statunitense.Il Radio Dot 4459 segna l'inizio del pieno supporto di Ericsson per il rollout della banda media 5G indoor e l'introduzione di nuove opzioni per gli operatori e altri interlocutori. I prodotti Ericsson Radio Dot System, alimentati da Ericsson Silicon, sono già in funzione in alcuni luoghi in tutto il mondo, compresi alberghi, ospedali, centri commerciali, uffici, stadi ed edifici residenziali. Il Radio Dot 4459 sarà disponibile nel quarto trimestre del 2021 nelle frequenze medie C-band (n77D).



