ArtSquare.io acquisisce Feral Horses: nasce la più grande piattaforma di tokenizzazione dell'arte in Europa

Cresce sempre di più, mercato che viene stimato intorno ai 50 miliardi e che nel 2020 ha visto crescere le vendite online per un totale record di 12,4 miliardi.Si inserisce in quest'ottica l'operazione di ArtSquare.io piattaforma di tokenizzazione di arte moderna, contemporanea, e di oggetti di collezionismo, che ha acquisitopiattaforma di investimento in arte basata nel Regno Unito. L'integrazione tra le due società è stata conclusa parte in cash e parte in equity, per un valore non dichiarato, ed è laL'operazione consentirà ad ArtSquare di disporre una delleper una per una piattaforma di tokenizzazione dell'arte e verranno introdotte numerose nuove features, tra cui un sistema di voto per permettere ai co-proprietari delle opere frazionate di partecipare ad ogni decisione riguardante il futuro dell'arte su cui hanno investito.Già in programma anche l'introduzione ed il listing di numerose nuove opere, tra cui spiccano i nomi di artisti quali ArtSquare.io lavora sullagarantendo quindi la sicurezza di ogni transazione e supportando l'acquisto dell'ultimo trend tecnologico dell'industria dell'arte: i Non Fungible Tokens -La piattaforma, posizionata come la "Robin Hood" dell'arte, ha un modello di business misto, basato sia su commissioni su transazione nella proposta B2B che su abbonamenti per il B2C, ed è stata recentemente inclusa nel programma di accelerazione di, finanziato da Eterna Capital e Borderless Capital, due dei più attivi VCs nel mondo crypto.