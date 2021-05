Le tecnologie sviluppate all’interno del laboratorio fanno seguito all’implementazione di oltre 350.000 Drive Unit robotiche in tutto il mondo.

Le Drive Unit mobili, introdotte per la prima volta da Amazon nel 2012 e arrivate in Europa nel 2014, sono oggi largamente presenti negli stabilimenti Amazon e supportano i dipendenti portando loro gli articoli, riducendo così le distanze da percorrere. Sono stati introdotti anche i palletizer robotizzati per migliorare l'esperienza di lavoro e il benessere dei dipendenti, eliminando la necessità di sollevare pesi e riducendo le mansioni ripetitive. Amazon è ora a lavoro su nuove tecnologie che apporteranno ulteriori miglioramenti per i propri lavoratori.



Il laboratorio si occupa di testare e sviluppare le future tecnologie che contribuiranno a migliorare ulteriormente la sicurezza nei centri Amazon in Europa, oltre a offrire supporto ai lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni giornaliere.

Le nuove tecnologie includono:





I

sono già stati introdotti in Italia e sono in fase di implementazione anche in Polonia e nel Regno Unito; i

sono in fase di implementazione in Polonia e nel Regno Unito; gli

e i

sono già in uso in Italia, Spagna, Germania, Polonia e Regno Unito; i

sono già presenti in Italia, Spagna, Germania e saranno introdotti in Polonia, Francia e Regno Unito entro la fine dell’anno.





Una volta completata la fase di implementazione, la manutenzione delle nuove tecnologie viene gestita dal team Amazon RME (Reliability, Maintenance, and Engineering) che si occupa di garantire sicurezza costante anche attraverso le sessioni di formazione che coinvolgono tutti i dipendenti del centro nel momento in cui queste innovazioni vengono introdotte.

ha presentato il suo, un laboratorio progettato per migliorare l'esperienza dei dipendenti attraverso lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia che consentono di migliorare ulteriormente la sicurezza sul lavoro.L'Innovation Lab,, sviluppa tutte le ultime innovazioni tecnologiche che Amazon sta studiando per le proprie attività logistiche. Dall'introduzione delle prime tecnologie robotiche circa 10 anni fa, Amazon ha creato oltre un milione di nuove posizioni lavorative in tutto il mondo. In Italia, Amazon conta più di 9.500 dipendenti a tempo indeterminato.sistema di smistamento di articoli singoli, completamente automatizzato, che riduce l'impegno fisico permettendo all'operatore di non dover ricercare i prodotti all'interno di grandi contenitori.grande braccio robotico che elimina la necessità di utilizzare i muletti per la movimentazione dei pallet, e automaticamente sposta vari articoli da una posizione all'altra.macchinario che solleva i contenitori di plastica posizionandoli automaticamente sui nastri trasportatori.Robot di supporto - simili alle Drive Unit Robotiche - che si spostano armoniosamente all'interno del sito portando gli articoli agli operatori, riducendo quindi i loro spostamenti e la necessità di movimentare manualmente i carrelli. Questi macchinari dispongono di sensori di sicurezza e si muovono lungo percorsi predefiniti in modo da evitare interferenze con persone o altri strumenti.bracci robotici di minori dimensioni che eliminano le mansioni ripetitive per gli operatori come sollevare, impilare e movimentare i contenitori, consentendo loro di concentrarsi sulle attività che i robot invece non sono in grado di svolgere.