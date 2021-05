Apple: arrivano nei negozi iMac, iPad Pro e Apple TV 4K

Dal 21 maggio sarà possibile acquistare il nuovo iMac, iPad Pro con il chip M1 e la nuova generazione di Apple TV 4K negli Apple Store e presso rivenditori autorizzati in tutto il mondo. Chi ha già ordinato i nuovi prodotti inizierà a riceverli venerdì.





Il nuovo iMac ha un design molto più compatto e incredibilmente sottile, prestazioni eccezionali grazie al rivoluzionario chip M1, e uno spettacolare display Retina 4,5K. È disponibile in una gamma di splendidi colori: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento, per rispecchiare lo stile dell'utente e migliorare qualsiasi ambiente. Si possono scegliere tre modelli di Magic Keyboard (tra cui la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico) e in più il Magic Mouse e l'impareggiabile Magic Trackpad, tutti in colori coordinati.I modelli di iMac in verde, rosa, blu e argento potranno essere acquistati negli Apple Store. Su apple.com saranno invece disponibili tutti i colori, che saranno comunque esposti nella maggior parte degli Apple Store.Grazie ai superpoteri del chip M1 progettato da Apple, iPad Pro è il dispositivo più veloce nella sua categoria. Con il nuovo display Liquid Retina XDR del modello da 12,9", su iPad Pro arriva anche la gamma dinamica estrema, che offre un'esperienza visiva straordinaria con dettagli ancora più realistici nei flussi di lavoro HDR più impegnativi. I modelli Cellular con 5G offrono connessioni wireless ancora più scattanti quando si è fuori casa, la tecnologia Thunderbolt permette di utilizzare un enorme ecosistema di accessori ad alte prestazioni, e il nuovo ultra-grandangolo introduce la funzione Inquadratura automatica, che tiene l'utente al centro dell'inquadratura durante le videochiamate.Con gli accessori per iPad Pro, i clienti possono accedere a ulteriori possibilità creative. La Magic Keyboard con tasti retroilluminati, trackpad integrato e design a inclinazione libera con regolazione fluida dell'angolo di visione è comodissima per scrivere, e ora è disponibile anche in una splendida versione bianca. Con Apple Pencil, iPad si trasforma in una fantastica tela per dipingere o in un comodo taccuino.Acquistando un iPad o una Apple Pencil su apple.com o dall'app Apple Store, è possibile aggiungere un'incisione gratuita personalizzata con testo, numeri ed emoji. Apple TV 4K di nuova generazione, con un'innovativa tecnologia di bilanciamento del colore e HDR ad alto frame rate, offre la migliore esperienza di intrattenimento in casa e una qualità video eccezionale.Il clickpad del nuovo telecomando Apple TV Remote offre un controllo a 5 direzioni per una maggiore precisione, ed è sensibile al tocco per consentire l'uso dei gesti veloci così apprezzati da chi ha una Apple TV. Facendo scorrere il dito sull'anello esterno del clickpad è possibile mandare avanti e indietro per trovare facilmente una scena in un film o un programma. E grazie al design compatto, realizzato con un unico pezzo di alluminio, il nuovo Apple TV Remote è ancora più comodo da tenere in mano.