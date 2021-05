Qualcomm svela il modem 5G ottimizzato per IIoT

Qualcomm Technologies porta avanti l'ecosistema IoT introducendo la prima soluzione modem dell'Internet of Things (IoT) costruita appositamente e dotata di connettività 5G ottimizzata per applicazioni IoT industriali (IIoT).

Il Qualcomm 315 5G IoT Modem- RF System è una soluzione completa modem-to-antenna progettata per supportare l'ecosistema IoT nella costruzione di dispositivi LTE e 5G aggiornabili per i verticali IoT, accelerare l'adozione della connettività 5G ed espandere l'opportunità complessiva per il 5G nel settore.

Il 5G è stato concepito come un ampio tessuto di connettività e oggi lo slancio sta iniziando a esemplificare l'impatto promesso e la crescita del 5G per le applicazioni emergenti tra cui l'IoT. Agendo come un catalizzatore per la trasformazione digitale, Qualcomm Technologies è in prima linea consentendo all'ecosistema soluzioni utili per aggiornare i sistemi IoT esistenti e rendere il 5G per IoT una realtà.

Le esigenze dell'IoT moderno includono la transizione senza soluzione di continuità delle fabbriche cablate al wireless con soluzioni in grado di supportare sia la connettività LTE che quella 5G.

Il modem Qualcomm 315 5G IoT è stato progettato con in mente applicazioni industriali e aziendali, costruito con prestazioni premium di classe gigabit, bassa potenza e capacità di efficienza termica per consentire una nuova generazione di soluzioni IoT veloci, potenti e ad alte prestazioni.

Il modem Qualcomm 315 5G IoT è destinato a soddisfare le esigenze dei segmenti industriali tra cui: vendita al dettaglio, energia, automazione e produzione, agricoltura di precisione, costruzione, estrazione mineraria, luoghi pubblici e altro ancora.

