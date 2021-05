Asus, disponibile in Italia ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)

Asus

ha annunciato la disponibilità in Italia divincitore del prestigioso CES Innovation Award 2021.Questo nuovo modello a due schermi si caratterizza per- un touchscreen secondario a tutta larghezza con un nuovo meccanismo che ne migliora la leggibilità, facilita il raffreddamento della macchina e si integra al display principale -che regala un'esperienza visiva straordinaria per multitasking e creatività. Offre inoltre il top delle componenti ed è stato validato come notebook NVIDIA Studio, ossia un modello particolarmente indicato per i creatori di contenuti, grazie alla presenza delle recenti GPU NVIDIA Geforce RTX serie 30.ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582)e dispone della più recente scheda grafica ad alte prestazioni NVIDIA GeForce RTX 3070, nonché di una SSD PCIe che garantisce un avvio veloce e un rapido caricamento delle app. Con questa combinazione ultrapotente, ZenBook Pro Duo 15 OLED svolge compiti di qualità professionale, come l'editing di foto o video su più livelli, la produzione di musica o anche il rendering 3D. ZenBook Pro Duo 15 OLED è inoltre uno dei primi laptop con marchio NVIDIA Studio, specifico per chi cerca la massima qualità per la realizzazione dei contenuti. Grazie alla presenza della GPU per laptop NVIDIA Geforce RTX serie 30, si può cogliere ogni dettaglio sul sorprendente display OLED 4K HDR. Sono inoltre state sbloccate nuove funzionalità basate sull'AI come Dynamic Boost 2.0 per ottimizzare le app creative e ridurre i tempi di attesa, in modo da poter esprimere il proprio genio creativo senza interruzioni.caratterizzato da una migliore resa della gamma di colori, per un'esperienza di visione dei contenuti ultra-realistica. Il display OLED riproduce i colori con estrema precisione, per immagini di qualità a livello professionale. Questo pannello è perfetto per chi crea contenuti, o in generale per chiunque voglia godere di immagini nitide e della migliore fedeltà dei colori. I display OLED, grazie alla loro speciale composizione, possono ridurre l'emissione della dannosa luce blu, e diminuire il rischio di danni alla retina.ZenBook Pro Duo 15 OLED offre un'esperienza visiva straordinariamente coinvolgente, con un brillante display OLED 4K HDR NanoEdge, che garantisce colori ultra-vividi e neri profondi. La sua copertura della gamma di colori DCI-P3 al 100% e un valore Delta-E inferiore a 2 lo rendono un superbo tuttofare nella creazione professionale di contenuti, è inoltre PANTONE Validated ed è dotato di certificazione TÜV Rheinland - che assicura una migliore protezione per lo sguardo degli utenti.ZenBook Pro Duo 15 OLED include anche il nuovoche aggiunge una nuova dimensione al computing on-the-go. Questo touchscreen secondario - che ha una risoluzione di 3840 x 1100 e una maggiore luminosità di 400 nits - si inclina automaticamente verso l'alto (con un'inclinazione di 9,5°), riducendo abbagliamento e riflessi per una migliore leggibilità. Rende ancora più semplice il lavoro, con infiniti modi per ottimizzare e personalizzare le schermate di lavoro. Quando il portatile è posizionato sul Duo Stand in dotazione, il display inclinato si trova ad un angolo compatibile con l'utilizzo dello stilo ASUS, ed entrambi i display supportano oltre 4096 livelli di pressione., che utilizza il meccanismo della cerniera ErgoLift e l'inclinazione di ScreenPad Plus per aumentare il flusso d'aria per un raffreddamento complessivo del 36%. Questo permette di mantenere una temperatura interna ottimale per le massime prestazioni. All'interno del laptop è inoltre presente una potente configurazione a doppia ventola con sei heatpipes per una migliore dissipazione del calore. AAS Plus assicura che ZenBook Pro Duo 15 OLED sostenga prestazioni incredibili, indipendentemente da quanto sia impegnativo il carico di lavoro. Con la sua frequenza Turbo Boost di 5 GHz senza precedenti, ZenBook Pro Duo 15 OLED consente di lavorare in cross-screen senza interruzioni utilizzando contemporaneamente ScreenPad Plus e il display principale. Per facilitare le connessioni alle periferiche, ZenBook Pro Duo 15 OLED offre una varietà di porte Input/Output ad alte prestazioni, tra cui una coppia di porte USB-C Thunderbolt 3 di ultima generazione.è disponibile in Italia nella colorazione Celestial Blue presso ile negli ASUS Gold Store al prezzo consigliato al pubblico di 3499€ (a partire da, IVA inclusa).