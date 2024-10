Canon: nuove aggiunte alla gamma di obiettivi zoom

Canon ha annunciato la sua intenzione di aggiungere nuovi obiettivi alla gamma ibrida RF della serie L il 30 ottobre 2024, quando verranno rivelati tutti i dettagli.

Gli obiettivi ibridi di Canon sono una gamma di ottiche RF della serie L, sia a focale fissa che zoom, progettati per offrire alte prestazioni sia nella fotografia che nella ripresa video. Questi obiettivi sono in grado di svolgere più funzioni e sfruttano tecnologie derivate dagli obiettivi broadcast, cinema e RF esistenti di Canon, creando un concetto di gamma davvero versatile. Offrono ai creativi la flessibilità necessaria per raggiungere nuovi livelli di espressione artistica e praticità nella produzione di immagini e video.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita