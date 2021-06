Pride 2021: Facebook e Instagram si colorano di arcobaleno

Sei nuovi adesivi su Instagram che richiamano i temi del Pride dedicati a tutta la comunità LGBTQ+ per includere anche i membri genderfluid, trans, asessuali e gender non conforming. Gli adesivi sono stati realizzati in collaborazione con tre creator internazionali, @yallaroza dal Canada, @lebassis dal Brasile e @madeby_ari italiana di origine e tedesca d’adozione, che hanno saputo catturare lo spirito del Pride.

In collaborazione con GLAAD, Instagram ha individuato gli hashtag più popolari, importanti e significativi utilizzati dalla comunità LGBTQ+ e rende disponibili i Rainbow Hashtag, come per esempio #pridefamily, #gayvisibility e #genderfluid. Utilizzando uno di questi hashtag nelle Storie, il cerchio che incornicia la foto profilo diventerà arcobaleno per le 24 ore di durata della Storia.