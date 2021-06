Apple: presentato alla WWDC21, macOS Monterey ridefinisce i limiti di quello che l’utente può fare

Grazie al nuovo mappamondo interattivo di Mappe e a un’esplorazione delle aree urbane ancora più coinvolgente e dettagliata, l’utente può ammirare la bellezza della Terra da diverse prospettive sull’ampio e spettacolare display del Mac.

ha presentato, l’ultima versione del sistema operativo della mela morsicata.macOS Monterey arriva con nuove funzioni che permettono agli utenti di restare in contatto, fare di più e lavorare in modo ancora più fluido attraverso tutti i propri dispositivi Apple.è una nuova funzione di FaceTime che permette di condividere esperienze, mentre “Condivisi con te” aiuta a ritrovare facilmente i contenuti condivisi tramite Messaggi, visualizzandoli direttamente in Foto, Safari, Apple Podcast, Apple News e nell’app Apple TV. Safari arriva con un importante aggiornamento: una bellissima barra delle tab semplificata e una efficace organizzazione delle tab con Tab Groups; i Comandi Rapidi arrivano sul Mac permettendo di automatizzare diverse attività quotidiane, mentre la funzione Concentrazione aiuta a concentrarsi riducendo le fonti di distrazione. Inoltre,sono nuove funzioni di Continuity e offrono ancora più modi per lavorare in perfetta sinergia con tutti i dispositivi Apple. macOS Monterey sarà compatibile con il numero più ampio di modelli Mac di sempre, inclusi i nuovi iMac, MacBook Air, MacBook Pro 13" e Mac mini, così come i Mac con processore Intel.“macOS Monterey è ricco di funzioni che aiutano l’utente Mac a migliorare l’efficienza, a comunicare con gli amici e la famiglia in modi nuovi e coinvolgenti, e a lavorare su Mac e iPad con una sinergia mai vista prima”, ha detto, Senior Vice President of Software Engineering di Apple. “Pensiamo che ai nostri clienti e alle nostre clienti piacerà navigare online con il nuovo design delle tab di Safari, condividere esperienze con SharePlay durante le chiamate FaceTime e lavorare in modo ancora più fluido sul Mac e gli altri dispositivi Apple grazie al Controllo Universale e a AirPlay to Mac.”Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita