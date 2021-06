Vodafone: un’app per coinvolgere i Neet in percorsi di formazione digitale

La Fondazione Vodafone Italia – dopo Dreamlab, l’applicazione per la ricerca contro il Covid-19 e contro il cancro, eBright Sky per contrastare la violenza contro le donne – lancia LV8 (Level8), una nuova app per coinvolgere in percorsi di formazione digitale i giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet (Not in Education, Employment or Training).

In Italia, primo Paese in Europa per incidenza, il fenomeno dei Neet ha colpito nel 2020 oltre 2 milioni di ragazzi

- con un impatto sul PIL che supera il punto percentuale

- ed è strettamente collegato all’abbandono scolastico

e successivamente alla difficoltà di trovare un impiego. Il dato è in crescita rispetto al 2019 e questo è riconducibile agli effetti della pandemia da Covid-19: i giovani sono tra i soggetti maggiormente colpiti perché, insieme ai disoccupati, continuano a sentirsi esclusi dalla società rimanendo esposti a un maggior rischio di depressione

.

Nella fascia fra i 15 e i 29 anni, a livello geografico è un fenomeno che incide maggiormente nel Mezzogiorno (32,6%), rispetto al Centro (19,9%) e al Nord Italia (16,8%). L'incidenza è maggiore tra le ragazze (25,4%) rispetto ai ragazzi (21,4%). Per quel che riguarda il titolo di studio, l’incidenza fra coloro che non ne hanno alcuno o che hanno solo la licenza di scuola elementare o media è pari al 21,9%, fra coloro che hanno un diploma è del 25,4%, ed è pari al 20,6% tra i giovani che hanno conseguito una laurea o un diploma post-laurea

.

Lo sviluppo delle competenze digitali diventa la chiave per tornare ad avere un ruolo attivo nella società e poter cogliere opportunità lavorative.

Ed è per questo che Fondazione Vodafone ha deciso di investire in un progetto di formazione grazie alla tecnologia.

LV8 è un “learning game” che permette attraverso l’esperienza del videogioco di acquisire conoscenze digitali di base e di alcuni applicativi. Con il superamento di 8 livelli di difficoltà crescente e sfide di vario genere, LV8 prevede il rilascio di 3 Open Badge, certificazioni digitali su blockchain delle competenze acquisite da valorizzare nel proprio curriculum vitae.





L’Open Badge diventa la fotografia digitale delle proprie competenze. Contiene i metadati in formato open source, compatibile con tutte le applicazioni che leggono Open Badge. È un curriculum digitale che rappresenta quello che la persona sa fare, le attività a cui ha partecipato, le community in cui è attiva.

