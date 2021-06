Plustek OpticFilm 135i, scanner compatto per diapositive e pellicole da 35 mm per Mac e Windows

Plustek ha annunciato la disponibilità del nuovo OpticFilm 135i, un piccolo e potente scanner per Mac e Windows, che permette di digitalizzare in modo semplice e rapido pellicole, negativi e dispositive da 35 mm.

Particolarmente compatto e semplice da utilizzare, grazie a una risoluzione di 7200 dpi, il nuovo OpticFilm 135i consente di catturare i più piccoli dettagli da diapositive, pellicole e negativi da 35 mm. In grado di effettuare le scansioni in serie, grazie a un sofisticato sistema di gestione motorizzato dei supporti pellicola, l’OpticFilm 135i consente di avviare il tipo di digitalizzazione desiderata con un semplice gesto, grazie alla presenza di tre pulsanti “one-touch”.

Oltre a un’elevata risoluzione, la qualità delle scansioni è poi assicurata dalla presenza di uno specifico sensore per il canale infrarosso, che consente di rilevare la presenza di graffi e polveri sugli originali e rimuoverli automaticamente dalle scansioni senza la necessità d’interventi manuali.

La presenza del software QuickScan Plus, che comprende sofisticate funzionalità di elaborazione automatica delle immagini, semplifica poi ulteriormente la facilità d’uso e mette a disposizione numerosi strumenti di regolazione delle immagini, permettendo il confronto in tempo reale dei risultati ottenuti rispetto alla scansione originale.

Le immagini digitalizzate, con un semplice click, possono poi essere condivise sui propri canali social, album online, archiviate sui media preferiti o venire aperte su software di terze parti come, ad esempio, Photoshop, per effettuare ulteriori modifiche e miglioramenti.

Il nuovo OpticFilm 135i è disponibile con un prezzo al pubblico di 429 Euro IVA inclusa.

