Amazon Prime Day 2021: ecco alcune delle offerte imperdibili di quest'anno

Due giorni di offerte imperdibili sono alle porte e Amazon si prepara a dare il via al Prime Day alle 00:01 del 21 giugno in 20 paesi del mondo. I clienti Amazon Prime avranno accesso esclusivo a più di 2 milioni di offerte inclusi i marchi più popolari e amati in ogni categoria, tra cui moda, casa, bellezza e tanto altro, insieme a numerosi vantaggi per godere di intrattenimento ed esclusive incredibili su Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming e molto di più.

Per celebrare l'arrivo di Prime Day, Amazon ha inoltre collaborato con NIO Cocktails, azienda italiana che crea cocktail già mixati, per creare un'esclusiva box in edizione limitata composta da 4 cocktail speciali ispirati a 4 benefici Amazon Prime: Stream 'n' Sour x Prime Video, Rhumba x Amazon Music Prime, Game Sour x Prime Gaming e Booktail x Prime Reading.



Anche durante questo Prime Day, Amazon sostiene le piccole e medie imprese, dando loro l'opportunità di mostrare i loro prodotti a milioni di clienti Prime in tutto il mondo che, durante Prime Day, possono scegliere fra oltre un milione di offerte di prodotti di piccole e medie imprese, inclusa una selezione di prodotti dalle 14.000 PMI che vendono su Amazon.it.

Durante questo Prime Day e per tutto il resto del 2021, Amazon investirà più di 100 milioni di dollari a livello globale per sostenere il successo delle piccole medie imprese che scelgono di vendere i propri prodotti su Amazon.

Anche quest'anno Alexa e i dispositivi Amazon sono protagonisti del Prime Day con offerte imperdibili. Inoltre, il 21 e 22 giugno, domandando "Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?", i clienti potranno scoprire e approfittare di tutte le offerte in corso.



Ecco un'anteprima delle offerte di Prime Day.



Dispositivi Amazon

Risparmio di oltre €30 su Echo Dot (4ª generazione), disponibile a soli €24,99

Risparmio fino a €30 sull'altoparlante Echo Dot (3ª generazione), disponibile a €19,99 (anziché €49,99)

Risparmio di €27 su Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa di ultima generazione, disponibile a soli €32,99

Risparmio di ben €50 su Fire TV Cube, il lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, disponibile a soli €69,99

Risparmio fino a €35 sul tablet Fire HD 8, disponibile a €54,99, e fino a €60 per il Fire HD 10, acquistabile al prezzo di €89,99

Risparmio fino a €15 per Blink Mini, la videocamera di sicurezza intelligente per interni, disponibile a soli €24,99

Marchi Amazon

Fino al 30%% su accessori per la casa, prodotti per la cucina ed elettronica di marchi tra cui AmazonBasics, Umi ed EONO.

Fino al 30% su articoli per l'ufficio e fino al 25% sui marchi di mobili Amazon come Movian, Rivet e Alkove.

Fino al 30% su caffè, olio d'oliva e altri generi alimentari di Happy Belly, Sport & Nutrition di AMFIT e prodotti per la salute e la bellezza di Amazon Basic Care, Solimo e Belei e molto altro ancora.

Amazon Launchpad



Risparmia fino al 50% su una selezione di prodotti dalle startup del momento presenti nella vetrina Amazon Launchpad, ad esempio:

Pistola Massaggio Muscolare di Aldom disponibile a 55,99 €

Auricolari traduttori multifunzionali con Bluetooth 5.0, compatibili con Android e iOS di Timekettle disponibile a 69,99 €

Cuffie wireless con Custodia di Ricarica USB di JLab disponibile a 39,99 €

Supporto flessibile universale per monitor per bambini con cinturino di FlexxiCam disponibile a 13,25 €

Tech

Samsung Monitor Flat da 28" 4K UHD

LG OLED Smart TV 4K 55"

iRobot Roomba 692 Robot Aspirapolvere con Connessione Wi-Fi

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm

OPPO A94 Smartphone 5G, 173g, Display 6.43" AMOLED

MSI GF65 Thin 10UE-271IT, Notebook Gaming 15,6"

Xiaomi Pocophone X3 PRO 256GB

OPPO Band Sport Tracker Smartwatch con Schermo AMOLED a Colori

Bellezza e cura della persona

Maybelline New York Mascara Volumizzante Ciglia Sensazionali

Remington AC9140 PROluxe Asciugacapelli Professionale, 2400 Watt

GARNIER Maschere in Tessuto Idratanti Hydrabomb

Bionike Defence Sun SPF 50+

Oral-B iO 9n, Go Electric, Spazzolino Elettrico Ricaricabile

Braun MGK5280 Regolabarba Uomo, Tagliacapelli E Rifinitore Corpo

Sport e outdoor

Abbonamento palestra Virgin Active, One Month, 10 ingressi

Abbonamento palestra Virgin Active One Month Collection 10 Ingressi

Momo Design Venezia, Bicicletta elettrica a pedalata assistita

Giochi e giocattoli

Barbie Bambola Sirena Cambia Colore con Capelli Arcobaleno

UNO Versione REMIX

Hasbro Play-Doh - La Pizzeria

Fisher-Price Le Maracas per Neonati con Impugnature Soffici

Scrabble Italia - Edizione Speciale Gioco di Parole Crociate

Ulteriori offerte da Amazon

Amazon Music – I clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono abbonarsi risparmiando grazie alla migliore offerta di sempre: quattro mesi di uso gratuito con accesso illimitato a oltre 75 milioni di brani senza pubblicità e centinaia di migliaia di podcast disponibili per tutti i clienti Amazon Music.

Audible – i clienti Prime hanno accesso ad un periodo di uso gratuito di Audible di 30 giorni e, confermando l'iscrizione, riceveranno un buono regalo Amazon.it del valore di 15€ da utilizzare su migliaia di prodotti e il 20% di sconto sull'abbonamento Audible per i primi 12 mesi. L'abbonamento include una selezione imbattibile di nuove uscite e best seller, oltre all'ascolto illimitato di migliaia di contenuti originali, audiolibri, podcast e altro ancora.

Kindle Unlimited – 3 mesi di uso gratuito di Kindle Unlimited. Approfitta dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Solo per i clienti Prime idonei. Si applicano termini e condizioni.

