Nuovo Decryptor Bitdefender per chi è stato colpito dal ransomware Avaddon

ha comunicato il rilascio di una versione aggiornata deldisponibile gratuitamente per aiutare le vittime a recuperare i loro dati. Questo strumento è una versione aggiornata rispetto alla versione parziale del decryptor rilasciato in febbraio.Avaddon è una famiglia di ransomware probabilmente gestita all'interno dellaAttivo dal 2019, si è evoluto in un Ransomware-as-a-Service (Raas) a tutti gli effetti. Come la maggior parte delle attività RaaS, anche in questo caso i dati vengono criptati, in aggiunta vengono esfiltrate informazioni importanti e le vittime vengono minacciate con la possibilità di diffondere online le informazioni rubate se il riscatto non viene pagato. Avaddon ha anche usato ulteriori tattiche di estorsione: le aziende vittime infatti vengono minacciate con attacchi DDoS devastanti in caso di mancato pagamento del riscatto.Le vittime del ransomware Avaddon possono scaricare gratuitamente lo strumento di decrittazione Avaddon per tornare in possesso dei loro dati criptati.Un tutorial per guidare gli utenti passo dopo passo su come utilizzare lo strumento di decrittazione Avaddon è disponibile qui