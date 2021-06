AOC presenta il nuovo monitor gaming 4K con un refresh rate da 144 Hz e 1 ms

ha presentato il nuovo monitor che unisce una risoluzione 4K e un refresh rate da 144Hz – il nuovissimo U28G2XU con schermo da 71 cm (28") della linea G2. Pensato per coloro che giocano da PC e cercano il meglio dalle ultime tecnologie, l'U28G2XU coniuga dettagli a colori vividi grazie al pannello IPS con risoluzione 4K crystal-clear (UHD).Il refresh rate da 144 Hz e il tempo di risposta da 1 ms GtG assicurano un feedback visivo fluido e veloce, senza compromessi, che permette ai giocatori di rispondere all'istante. L'U28G2XU è dotato di tecnologia AMD FreeSync Premium e compatibilità Nvidia G-Sync ed è certificato VESA DisplayHDR 400: tutte queste caratteristiche combinate rendono il monitor super dinamico e non lo fanno passare di certo inosservato.Per quanto riguarda il design, il nuovo AOC U28G2XU da 71 cm (28") è caratterizzato da dettagli rossi e schermo con 3 lati privi di bordi. È dotato di pannello IPS con risoluzione 4K nativa (3840x2160). Il refresh rate da 144 Hz con 4K di risoluzione è supportato da due connettori DisplayPort (1.4), mentre i due connettori HDMI 2.0 supportano 4K @ 60 Hz.Se il nuovo U28G2XU è progettato per il mondo del PC gaming, anche le console di ultima generazione possono essere usate con un refresh rate a 120 Hz e risoluzione QHDGrazie al pannello con tecnologia IPS, il monitor offre un angolo di visione da 178/178°, una vasta gamma di colori e un'esperienza di visione ottimale (copertura 98.8% DCI-P3). La luminosità dell'U28G2XU è di 370 nit e il contrasto pari a 1000:1. La certificazione VESA DisplayHDR 400 garantisce inoltre una grande varietà di luci e di angoli bui.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita