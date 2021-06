Al MWC 2021 Samsung presenterà un'anteprima dello smartwatch One UI Watch

In occasione del Mobile World Congress (MWC),

Samsung Electronics ha presentato oggi la nuova esperienza One UI Watch, l'interfaccia progettata per migliorare ulteriormente la connessione tra Galaxy Watch e smartphone. Samsung ha confermato che One UI Watch sarà disponibile per Galaxy Watch sulla

sviluppata in collaborazione con Google, che introduce innovazioni nelle performance, un'esperienza più fluida tra Watch e smartphone Android, oltre all'accesso a un numero ancora più ampio di applicazioni.

Samsung ha inoltre svelato che il prossimo Galaxy Watch, che debutterà nel corso dell'Unpacked previsto per questa estate, sarà il primo a presentare la nuova piattaforma unificata e One UI Watch.

One UI Watch, insieme alla nuova piattaforma unificata, darà vita a un'esperienza Galaxy Watch completamente rinnovata. Ad esempio, una volta installata un'applicazione compatibile sul proprio smartphone, potrà essere rapidamente installata anche sul proprio smartwatch. Oppure, se si personalizza l'applicazione Orologio sul proprio smartphone affinché mostri l'orario in diverse città del mondo, la stessa impostazione verrà automaticamente replicata sullo smartwatch. Infine, bloccando chiamate e messaggi dallo smartwatch sarà possibile bloccarle automaticamente anche sullo smartphone.

La piattaforma unificata abiliterà nuove funzionalità e integrazioni con celebri applicazioni di terze parti, disponibili per il download da Google Play direttamente sul proprio Galaxy Watch. Grazie a un'ampia gamma di partner, chiunque potrà trovare le app che sta cercando: dall'amante dello sport e del fitness che desidera il supporto di app come Adidas Running, Strava e Swim.com, a chi cura il proprio benessere e desidera raggiungere uno stile di vita più bilanciato con app come Calm, dal musicista che cerca sempre nuovi artisti su Spotify, fino all'esploratore pronto ad avventurarsi con Google Maps.

Inoltre, Samsung introdurrà uno strumento migliorato per la progettazione del quadrante dell'orologio, che renderà ancora più semplice per gli sviluppatori la creazione di nuovi quadranti. Nel corso dell'anno, gli sviluppatori Android saranno in grado di liberare la propria creatività e pubblicare nuovi, divertenti design che saranno aggiunti alla collezione di quadranti Samsung in continua crescita, offrendo agli utenti nuove opzioni di personalizzazione che si adattino al loro umore, all'attività e alla propria personalità.



