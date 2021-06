Kingston Digital lancia l’SSD NVMe DC1500M U.2

ha annunciato la disponibilità del, il nuovo SSD PCIe NVMe U.2 per carichi di lavoro misti. Sfruttando un design PCIe NVMe Gen 3.0 x4 ad alte prestazioni, il DC1500M garantisce prestazioni I/O casuali e latenze prevedibili, entro un’ampia gamma di carichi di lavoro.L’unità DC1500M: il risultato è un’interfaccia Gen 3.0 x4 NVMe PCIe, pensata per garantire un throughput elevato e una bassa latenza, in nuove piattaforme di data center come in quelle già esistenti. L'unità offre, rispettivamente, latenze di lettura/scrittura coerenti di <110 µs / <206 µs. Inoltre, l'adozione del formato U.2 consente agli attuali server e array di storage Gen 3.0 e Gen 4.0 di utilizzare immediatamente gli slot PCIe esistenti e i backplane U.2, mantenendo la funzionalità con le unità hot plug.Forte del successo dei precedenti SSD NVMe U.2 Kingston, la nuova unità DC1500M, in grado di migliorare le prestazioni a lungo termine in ambienti ad alta disponibilità. Queste includono: la protezione dei percorsi dei dati end-to-end, la gestione di namespace multipli, la protezione contro le interruzioni di alimentazione (PLP) e il monitoraggio telemetrico, garantendo una maggiore affidabilità del data center.Il drive DC1500M si unisce all'unità di avvio NVMe DC1000B e agli SSD SATA della seriee DC450R, formando così la più completa gamma di soluzioni di storage per data center di classe enterprise superiore sul mercato. Le unità sono coperte dal leggendario supporto pre/post-vendita di Kingston e da una garanzia limitata di cinque anni. DC1500M è disponibileSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita