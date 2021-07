Samsung lancia TV Plus e Samsung O su smartphone e tablet

Samsung Electronics ha annunciato che, una delle principali app su Smart TV, verrà lanciata su Galaxy Store e Google Play Store per smartphone e tablet Galaxy selezionati. L'app offrirà a una selezione di utenti Galaxy l'accesso immediato asenza richiesta di pagamento, iscrizione o abbonamento. Dopo il successo del lancio del servizio su smartphone e tablet negli USA, Regno Unito e Germania,Gli utenti di smartphone e tablet Samsung Galaxy potranno accedere a contenuti di canali TV live e on demand gratuitamente, come ad esempio Vevo Pop, Clubbing TV, Fashion TV, Italian Fishing TV, Sportoutdoor TV, Motor 1 TV, Brindiamo!, Cinema Segreto, Bizzaro Movies, CG TV, Dark Matter Film e TV, Mondo TV Kids, Planeta Junior, Yamato Animation, Euronews Live, Bloomberg TV+, Teletubbies, Televisa Telenovelas e Cuore Ribelle. Con diversi programmi e canali in sette paesi dell'UE, e grazie alla costante aggiunta di nuovi canali, ci sono contenuti per tutti i gusti. Con Samsung TV Plus sul tuo smartphone potrai personalizzare quello che guardi e creare un'esperienza unica. Scegli i tuoi canali preferiti, imposta i promemoria e organizza la tua app adattandola alle tue esigenze, il tutto scoprendo consigli sui canali e sulle nuove uscite sempre a portata di mano. L'app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy e sarà disponibile per il download immediato e l'accesso a contenuti completamente gratuiti per chiunque abbia una connessione internet.Samsung ha lanciato anche la tab Watch in Italia. Con un unico swipe, gli utenti potranno leggere notizie, giocare e guardare i migliori programmi di TV Plus direttamente dalla schermata iniziale. Samsung O offrirà inoltre una pagina di riferimento con cui potrai scoprire il tuo nuovo gioco preferito. Oppure, tieniti aggiornato sulle ultime notizie, leggendo articoli curati appositamente secondo i tuoi interessi e riepiloghi dei notiziari. Samsung O riunisce tutte le tue esigenze quotidiane in un'unica pagina accessibile.Per scaricare l'app Samsung TV Plus, basta cercarla ed eseguire il download dal Galaxy Store o da Google Play Store, per immergersi in ore e ore di contenuti TV, film, serie, musica, notizie, lifestyle, sport e outdoor e anche intrattenimento gratuiti. Per accedere a Samsung O, eseguire l'upgrade a R OS, oppure sui modelli di telefono Samsung 2021, Samsung O è già caricato; gli altri utenti, tra cui quelli di Bixby Home e Samsung Daily, potranno scegliere Samsung O dal Galaxy Store.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita