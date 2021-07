Alexa diventa sommelier per consigliare il Vino Perfetto in ogni occasione

Con la Skill 'Vino Perfetto', Amazon guida ora gli utenti di Alexa in Italia, in maniera semplice e intuitiva, nella scelta della miglior bottiglia da acquistare, in base all'occasione e all'abbinamento gastronomico.

Per farsi consigliare da Alexa basterà dire "Alexa, apri Vino Perfetto", per poi lasciarsi guidare attraverso l'universo enologico filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze, come un'occasione speciale, una serata romantica, un aperitivo con gli amici, una cena di lavoro, o l'Italia agli Europei, ma anche in base al prezzo e all'abbinamento gastronomico, fino a trovare il vino ideale. Alexa, quindi, condividerà tutte le informazioni sul vino scelto direttamente sullo schermo del dispositivo Echo Show, sull'App Alexa e via email.

Inoltre, quando gli utenti avranno familiarizzato con la nuova Skill di Alexa, scoprendone tutte le potenzialità, potranno porre domande più dirette e complesse. Basterà chiedere, ad esempio, "Alexa, consigliami un vino per una cena romantica con un prezzo massimo di venti euro" oppure "Alexa, suggeriscimi un vino per un aperitivo con amici", in modo da velocizzare e ottimizzare la ricerca.

Bianchi o rossi, fermi o mossi, dal tannino deciso, di pronta beva o dal lungo affinamento. Non soltanto si potrà acquistare la bottiglia perfetta per ogni occasione, ma si potranno anche gustare le eccellenze del Made in Italy e sperimentare vini mai provati prima. Per gli utenti che si lasceranno consigliare da Alexa, il mondo del vino non avrà più segreti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita