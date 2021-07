AOC I1601P, il monitor portatile 15.6” con connessione USB-C ibrida e USB-A

AOC espande il proprio portfolio di monitor portatili con il nuovissimo I1601P. I monitor portatili sono una soluzione semplice per estendere il setup basato su un singolo monitor a una soluzione multi-monitor, sia on the go, che al lavoro o in un piccolo home office. Con 15.6" (39.5 cm) il nuovo I1601P è caratterizzato da una compattezza che lo rende simile ai display nelle dimensioni. I1601P combina risoluzione Full HD e pannello IPS per riprodurre colori pieni, nitidezza e un ampio angolo di visione (170/170°). Può essere collegato via USB-A e USB-C, grazie ad un unico cavo incluso nella confezione.



Che sia dall'ufficio o dalla propria casa, lavorare sarà molto più semplice grazie ad un secondo schermo che aumenta la produttività raddoppiando efficacemente lo spazio di lavoro. Per molti è ormai ovvio che lavorare su un singolo schermo, come il display di un portatile, rende più complessi i flussi di lavoro a causa di uno spazio di lavoro sovraccarico. Anche quando non si lavora da casa, lavorare con più schermi è utile per gli utenti. Essi, infatti, sono abituati a lavorare con due display alla propria scrivania e richiederanno lo stesso comfort anche on the go, in treno o in aereo, ovunque essi si trovino.

I display portatili AOC sono dei "salvavita" in questi casi. Il portfolio di display portatili AOC ha molte opzioni; l'I1601FWUX, ad esempio, offre un monitor portatile da 15,6" con connettività USB-C, mentre il modello I1659FWUX offre un pannello simile con tecnologia USB DisplayLink attraverso connettore USB-A.

Il nuovissimo I1601P combina il meglio di entrambi i mondi, grazie alla soluzione ibrida one-cable. Per laptop e dispositivi dotati di USB-C, il 1601P può essere collegato facilmente tramite un singolo cavo USB-C. La connessione alimenta il display e trasferisce il segnale video tramite la modalità USB Displayport Alternate.

Il nuovo AOC I1601P è dotato di pannello IPS da 15.6" con risoluzione 1920 x 1080 e refresh rate da 60 Hz e tempo di risposta GtG di 5 ms. Con luminosità pari a 220 nits e un rivestimento antiriflesso, è utilizzabile nelle situazioni di illuminazione più comuni. La tecnologia LowBlue può essere attivata per ridurre le luci blu potenzialmente dannose. Il nuovo I1601P può essere utilizzato in modalità orizzontale e verticale. Il blocco schermo, infine, può essere attivato tramite i pulsanti fisici e anche tramite il software i-Menu, dove è possibile attivare anche la funzione Auto-Pivot. Il nuovo AOC I1601P sarà disponibile a partire da agosto 2021 ad un prezzo consigliato di €239.



