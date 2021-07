Hard disk portatili da mettere in valigia

Toshiba Canvio Ready

Complici le fotocamere ad alta risoluzione a prezzi accessibili, sono in molti ad avere sviluppato negli ultimi anni la passione per la fotografia, che si rinnova puntualmente in concomitanza con le vacanze estive. Lontano da casa, tuttavia, spesso lo spazio di archiviazione cloud non è accessibile e quello in locale scarseggia. Diventa quindi una necessità l'acquisto diConsiderato il contesto d'uso, tali supporti devono rispettare alcuni requisiti fondamentali. Innanzi tutto devono essere leggeri e maneggevoli, poi devono essere resistenti, perché non resteranno appoggiati tutto il tempo su una scrivania. Due soluzioni ad hoc per questo tipo di impiego sonovenduti da Toshiba., dotato della tecnologia Ramp Loading che previene danni al disco quando si è in movimento. Inoltre, è equipaggiato con un sensore d’urto che interrompe l’alimentazione in caso di sollecitazioni fisiche.Canvio Readye beneficia della connettività USB 3.2 Gen 1 che consente di salvare documenti, foto, filmati e altro con velocità fino a 5 Gbit/s. I prezzi partono da una base di 59,99 euro per la versione da 1 TB.ha lo stesso peso e la stessa capienza massima del modello precedente, ma è più versatile grazie alle connessioni USB-C e USB-A, che consentono di, tra cui computer Mac, PC Windows, iPad Pro e altri modelli di tablet.È sufficiente connettere l’hard disk al dispositivo scelto e non occorre installare driver o avventurarsi in complesse configurazioni. Anche in questo caso la velocità di trasferimento dati è di 5Gbit/s. Il prezzo è leggermente più alto di quello del modello precedente: 69,99 euro, per il taglio minimo da 1 TB.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita