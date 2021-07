In vacanza con Alexa a bordo di Echo Show 10 e Fire TV Stick

Musica, film, serie TV, audiolibri, giochi, news e ricette possono accompagnare in vacanza gli appassionati smart che vogliono essere sempre connessi. Per farlo è necessario procurarsi. Echo Show, che integra l’assistente vocale Alexa, è equipaggiato con un display da 10 pollici adattivo HD, ed è progettato per muoversi insieme all’utente, mediante la rotazione che segue i movimenti di chi lo utilizza.La dotazione comprende anche unache regola l’inquadratura in modo da mantenere sempre il soggetto in primo piano e al centro dell’immagine. Questa funzione rivela la sua utilità in occasione delle videochiamate di gruppo e non disturba perché grazie al motore brushless, il sistema di rotazione è silenzioso. Sul fronte audio spiccano i doppi tweeter frontali e il woofer, che insieme offrono una qualità del suono di alto livello.Echo Show 10 si può portare in hotel, nella casa vacanza o in bungalow, assicurando l’intrattenimento anche nelle serate estive. Al rientro da spiaggia, passeggiate e altro, basta pronunciare le parole “Alexa, metti una playlist estiva” perSi può anche chiedere all’assistente di riprodurre musica per un tempo limitato, per esempio per il tempo di prepararsi e uscire. Se si impiega più tempo del previsto non bisogna restare in silenzio: basta chiedere ad Alexa di allungare la durata della sessione di ascolto della quantità di minuti desiderata.Portando in vacanza anche Fire TV Stick, l’assistente può supportare nell’. Inoltre, grazie ad Audible, l’assistente di Amazon potràe molto altro.Immancabile poi il supporto in cucina con le ricette, quello per l’intrattenimento con avviare sfide in famiglia o fra amici ae altro. Per controllare che cosa accade durante la vostra assenza, infine, basta avviare la telecamera, che visualizza le immagini sullo schermo dello smartphone, e chiedere all’assistente di ruotare il dispositivo di 360 gradi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita