Orologio Casio A100 in versione Pac-Man vintage

Casio rende omaggio a due classici di fine anni '70 e inizio anni '80 con. Per i più giovani, parliamo di uno degli orologi più avanzati che si potessero acquistare all'epoca. Integrava un cronometro, allarme digitale e il calendario. A parte la dotazione digitale, passò alla storia per essere stato il primo orologio con cassa in resina. Divenne un oggetto di culto quando venne indossato da Ripley (Sigourney Weaver) e altri personaggi del film Alien del 1979.A100WEPC Pac-Man edition realizzato in collaborazione con Bandai Namco è basato appunto sull'orologio digitale F-100 di Casio del 1978 e. Rispetto al modello originale, A100WEPC riprende il layout a quattro pulsanti. Tuttavia, il quadrante riporta Pac-Man e il suo celebre nemico, il fantasma. Anche l'indicazione dell'orario, al centro del quadrante, ricalca il carattere del famoso videogioco.Immancabili la luce a pulsante per illuminare il quadrante, che nella nuova versione è a LED, il segnale orario, il calendario e il cronometro di 1/10 di secondo. Il resto del quadrante replica la schermata di gioco di Pac-Man, incisa al laser. La confezione , molto curata nei dettagli, riporta una schermata del gioco Pac-Man con il punteggio del gioco.I fan di queste due icone del passato potranno aggiudicarsi l'A100WEPC a partire dal mese di agosto, a una cifra di circa 110 dollari al cambio (12.100 yen) e potranno indossare l'orologio digitale anche in acqua, dato cheSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita