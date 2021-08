Garmin lancia il nuovo launch monitor Approach R10 per migliorare la propria tecnica a golf

Da molti anni la tecnologia Garmin è al servizio dei golfisti con soluzioni che hanno contribuito a migliorare il gioco di numerosi professionisti e migliaia di amatori. Proseguendo nella strategia di fornire prodotti sempre più evoluti, l’azienda annuncia oggi un’importante novità: Approach R10, il launch monitor portatile estremamente leggero, progettato per aiutare i golfisti a migliorare il proprio gioco durante gli allenamenti al campo pratica, a casa, o nelle numerose strutture indoor.



Connesso ad uno smartphone compatibile, e attraverso l’applicazione Garmin Golf™, Approach® R10 consente di. Tra questi troviamo la velocità della mazza, velocità e rotazione della pallina, fattore di smash, angolo e direzione di volo: informazioni utili per migliorare il proprio tiro, aumentando la propria consapevolezza di gioco. In tal senso, la modalità Driving Range nasce proprio per riconoscere i propri punti di forza e, di contro, le aree da potenziare su cui concentrare le attenzioni per i successivi allenamenti.Con Approach R10 e la, i golfisti possono tenere traccia delle statistiche per ogni bastone utilizzato e visualizzare il grafico della dispersione dei colpi, basato sul volo stimato della pallina. Utile al fine di migliorare il proprio stile di gioco, Approach R10 offre la possibilità di. Queste ultime possono essere visualizzate e analizzate successivamente, per correggere eventuali movimenti e posizione errata. Tutti i filmati vengono salvati nel cloud, permettendo di rivederli all’occorrenza.Tramite la versione Premium dell’applicazione Garmin Golf, utilizzabile con la sottoscrizione di un abbonamento, Approach R10 fornisce ai golfisti ulteriori possibilità per allenarsi con una analisi immersiva ed una grafica coinvolgente. Per esempio, il realisticoconsente di divertirsi giocando su oltre, concedendo l’opportunità di prendere parte a vere e proprie classifiche settimanali. Inoltre, l’abbonamento consente di accedere alla libreria digitale di campi da golf E6 CONNECT (applicazione di terze parti di TruGolf, compatibile con entrambe le versioni PC e iOS) e a tutti i suoi contenuti digitali, che possono essere riprodotti in qualsiasi momento. È prevista una prova gratuita di 30 giorni dei contenuti premium.Approach R10 è dotato di una batteria con autonomia fino a 10 ore. Compreso nella confezione un supporto per smartphone da agganciare comodamente alla propria sacca da golf, migliorando così la visualizzazione dei dati durante il gioco e consentendo di accedere facilmente alle funzioni dell'app Garmin Golf.