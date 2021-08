La nuova versione di LibreOffice punta sull'interoperabilità

GENERALE

, la nuova major release della suite per ufficio open source per la produttività, supportata da volontari, è disponibile su https://www.libreoffice.org/download Basata sulla piattaforma LibreOffice Technology per la produttività su desktop, mobile e cloud, fornisce un gran numero di miglioramenti all'interoperabilitàInoltre, LibreOffice 7.2 Community offre numerosi miglioramenti delle prestazioni nella gestione di file di grandi dimensioni, nell'apertura di alcuni file, nella gestione della cache dei caratteri e nell'apertura di presentazioni e disegni che contengono immagini di grandi dimensioni. Ci sono anche miglioramenti nella velocità di disegno quando si usa il back-end Skia che è stato introdotto con LibreOffice 7.1.LibreOffice 7.2 è disponibile anche per, i processori progettati da Apple basati su architettura ARM. L'applicazione, a causa della limitata esperienza di sviluppo sulla piattaforma, deve essere usata con una certa cautela in ambiente di produzione o in azienda, ma funziona senza problemi. Il software sarà disponibile dalla seguente pagina: https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/7.2.0/mac/aarch64/. Le nuove caratteristiche di LibreOffice 7.2 Community sono state sviluppate da 171 sviluppatori: il 70% dei contributi proviene dai 51 hacker impiegati dalle tre aziende che siedono nell'Advisory Board TDF - Collabora, Red Hat e allotropia - e da altre aziende e organizzazioni (inclusa The Document Foundation), e il 30% da 120 volontari.Inoltre, 232 volontari hanno fornito localizzazioni in 151 lingue.Vediamo nel dettaglio le nuove funzionalità:• Elenco a comparsa per cercare i comandi del menu• Selezionatore di stili a scorrimento nella NotebookBar• Pannello Fontwork nella barra laterale• Nuova vista elenco per la finestra di dialogo dei modelli• Ispettore di oggetti "Xray" incorporato, simile a quello UNOWRITER• Lo sfondo può coprire l'intera pagina, oltre i margini• Gli stili di pagina possono avere un margine per la rilegatura• La funzione Mail Merge avverte se non trova la fonte dei dati• Disponibilità dei Metadati RDF nello Style Inspector• Sfumature di colore personalizzate per i campi dei metadatiCALC• Calc AutoFilter aggiunge filtri per colore• Le tabelle HTML nel dialogo Dati Esterni mostrano le didascalie• Nuovo cursore "fat cross" disponibile come opzione• Selezione della tipologia nei grafici a linee "Moving Average"IMPRESS E DRAW• Nuovi modelli: Candy, Freshes, Grey Elegant, Growing Liberty, Yellow Idea• Le caselle di testo possono gestire più colonne• Accesso diretto al fattore di zoom attraverso la barra di stato, TDF raccomanda una delle applicazioni LibreOffice Enterprise offerte dai partner dell'ecosistema - per desktop, mobile e cloud - con un gran numero di funzionalità a valore aggiunto. Queste includono opzioni di supporto a lungo termine, assistenza professionale, sviluppi personalizzati e altri benefici come gli SLA (Service Level Agreements): https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-in-business