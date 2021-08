Creative Outlier Air V3: ancora più personalizzabili

ha annunciatol'ultima aggiunta alla plurivenduta serie di auricolari. Oltre a esser stato ridisegnato con una forma più elegante e aderente, Outlier Air V3 è resistente al sudore e include diversi e sostanziali miglioramenti rispetto al predecessore.grazie ai nuovi driver in bio-cellulosa da 6mm che migliorano il suono con alti dettagliati, medi ben bilanciati e bassi immersivi, perfetti per mantenere gli utenti carichi durante i loro allenamenti. A ciò si aggiungono le nuove funzioni Ambient Mode e Active Noise Reduction: attraverso l'app Creative, gli utenti hanno il pieno controllo per immergersi appieno nella musica, escludere il rumore di sottofondo durante le chiamate importanti o essere più consapevoli di chi li circonda quando si fa jogging.L'app dispone di un equalizzatore con un'ampia gamma di opzioni, così che gli utenti possano modificare l'audio a proprio piacimento: per aumentare i bassi durante un allenamento estenuante o per alzare il volume durante una serata rilassante. I controlli touch sugli auricolari sono associati a diversi comandi, ciascuno personalizzabile in base alle preferenze degli utenti sull'app.vantando fino a 10 ore per carica e 40 in totale, rendendolo il compagno per il binge watching su Netflix o per le maratone musicali durante le lunghe pedalate in bicicletta.Ancheè stata migliorata grazie ai quattro microfoni (due per auricolare) che garantiscono una migliore ricezione della voce e una riduzione del rumore di fondo, in modo che gli utenti possano godere appieno delle proprie chiamate ovunque si trovino. La vestibilità di Outlier Air V3 rimane di prim'ordine: gli auricolari sono dotati di gommini di silicone morbido di diverse dimensioni, così da potersi adattare a ogni orecchio per garantire la massima tenuta e comfort. È anche più leggero che mai, con soli 5.2g di peso.Creative Outlier Air V3 è disponibile al prezzo di lancio di €59.99 su Creative.com.