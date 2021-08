Samsung Galaxy Tab S7 FE arriva sul mercato italiano con una promozione speciale

annunciato la disponibilità sul mercato italiano del nuovo

ha, l’ultimo dispositivo del portfolio Galaxy Tab.Galaxy Tab S7 FE offre ai consumatori le funzionalità più apprezzate della famiglia Galaxy Tab S7, come l’ampio display da 12,4 pollici e lainclusa nella confezione. Il nuovo modello risulta una scelta ottima per ogni esigenza, dallo streaming di contenuti video alle attività professionali, passando per il gaming.Inoltre Galaxy Tab S7 FE gestisce le operazioni multi-tasking in maniera efficiente. Grazie alla funzione Multi-schermo,, si può ad esempio: navigare su Internet, prendere appunti e guardare un video in streaming, tutto su un unico schermo.Conè possibile, inoltre, utilizzare il tablet come un laptop, trasformando l’interfaccia utente in un’esperienza simile a quella del PC, per essere ancora più efficaci e produttivi nelle proprie attività. E grazie alla funzione Second Screen, si può trasformare Galaxy Tab S7 FE in un display aggiuntivo, affiancandolo al PC per espanderne lo schermo, consentendo di svolgere ancora più attività.Il nuovo Galaxy Tab S7 FE si integra perfettamente, dallo smartphone agli auricolari, configurandosi quindi come la scelta ideale per quanti desiderano avere dispositivi sempre connessi tra di loro, avendo la possibilità di passare dall’uno all’altro in maniera fluida, facile e veloce. Galaxy Tab S7 FE è disponibile sia in versione WiFi che in versione 5G a partire da 649,00€ nella colorazione Mystic Black con finitura in metallo lucida ed elegante., acquistando il nuovo Galaxy Tab S7 FE in un punto vendita aderente o su uno degli store online, dopo aver registrato il dispositivo su Samsung Members entro l’11 ottobre, sarà possibile ricevere in omaggio unaSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita