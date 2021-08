Sophos: phishing in aumento del 70%

ha presentato la nuova ricerca

"

"

che analizza il fenomeno del phishing e la sua evoluzione nel mondo nel corso del 2020.

Il dato più significativo riguarda il numero di questa tipologia di attacco, cresciuto sensibilmente in tutto il mondo: il 70% dei responsabili iT coinvolti nella survey ha infatti dichiarato di aver rilevato una notevole crescita di attacchi phishing aventi come target le email dei dipendenti nel corso del 2020, portando all'82% il dato relativo ai team IT colpiti da ransomware nel corso del 2020.



Più del 90% delle aziende a livello mondiale ha dichiarato di essere dotata di programmi di sensibilizzazione nell'ambito della cybersecurity per aiutare gli utenti a riconoscere e proteggersi dagli attacchi phishing. Seppur questo dato sia molto positivo, alla luce di quanto emerso dalla ricerca è fondamentale che tali programmi di formazione tengano conto dell'ampia e variegata gamma di definizioni di phishing citata dagli intervistati e che vengano rivolti anche a utenti non esperti e non "addetti ai lavori", affinchè possano comprende le varie sfaccettature del phishing e in generale dei cyberattacchi diffusi via email.

Per quanto concerne l'Italia, il 54% ha affermato che la propria azienda ha adottato programmi di questo tipo, con specifico riferimento a training svolti su PC; il 34% ha affermato che l'azienda svolge simulazioni di attacco, il 19% ha dichiarato che non sono ancora stati implementati programmi di questo tipo ma che è previsto che avvenga presto mentre solo il 2% ha affermato che l'azienda non ha alcun tipo di iniziativa di questo tipo in atto né in previsione. Inoltre, nel campione di aziende italiane prese in esame dalla ricerca, questo tipo di programma è stato implementato nel corso dell'ultimo anno dal 3% delle aziende, mentre il 36% ha messo a punto queste procedure nel corso degli ultimi 2 anni e il 60% fa risalire l'adozione di questi programmi a 3/5 anni addietro.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita