VMware: nel secondo trimestre fatturato pari a 3,14 miliardi di dollari, + 9%

L'utile netto GAAP per il secondo trimestre è stato di 411 milioni di dollari, o 0,97 dollari per azione diluita, rispetto ai 447 milioni di dollari, o 1,06 dollari per azione diluita, per il secondo trimestre dell'esercizio 2021. L'utile netto non-GAAP per il secondo trimestre è stato di 739 milioni di dollari, o 1,75 dollari per azione diluita, una diminuzione del 3% per azione diluita rispetto ai 766 milioni di dollari, o 1,81 dollari per azione diluita del il secondo trimestre dell'anno fiscale 2021.