Canon imagePROGRAF GP: stampante grande formato con inchiostro fluorescente

La prima stampante per grandi formati al mondo con pigmenti ad acqua con 10 colori più inchiostro rosa fluorescente

Durante la stampa la tecnologia "Radiant Infusion", utilizzata per la prima volta al mondo in una stampante inkjet per grandi formati, sovrappone un inchiostro rosa fluorescente di nuova generazione ad altri inchiostri sulla superficie della carta. Consente di riprodurre colori brillanti e delicati e permette una stampa più vivida. Il software per PC in dotazione "PosterArtist Lite" permette agli utenti di creare facilmente poster dal grande impatto visivo

In aggiunta all'inchiostro rosa fluorescente, 10 colori tra cui inchiostri rosso, arancione, verde e viola aumentano la varietà di riproduzione cromatica per ottenere la più ampia gamma di colori per la serie imagePROGRAF

L'inchiostro rosa fluorescente può essere utilizzato anche per stampare e mettere in evidenza aree specifiche con colori fluorescenti come ad esempio testo e numeri in rosa e arancione.

È possibile selezionare la stampa con o senza inchiostro fluorescente

Gli inchiostri di nuova generazione consentono l'utilizzo in applicazioni che richiedono una riproduzione cromatica fedele, come ad esempio:

Colori aziendali

Grafica che include colori fluorescenti, difficili da riprodurre con una stampante inkjet tradizionale

Prove colore con un'ampia gamma cromatica

La capacità di produrre stampe di grande formato che creano nuovo valore rendono possibili nuove opportunità di business

Ha ottenuto la licenza "PANTONE-calibrated" utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni

Ha ottenuto la prima licenza al mondo "PANTONE-calibrated" da Pantone per "PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE Coated", che include colori pastello e fluorescenti .

Ha raggiunto il 99% di copertura per "PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated", utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni come la stampa e il design. Ha ottenuto la licenza "PANTONE-calibrated" da Pantone per l'elevata percentuale di riproduzione cromatica.

Ottenere la licenza "PANTONE-calibrated" con due pubblicazioni Pantone amplia la scelta della definizione cromatica al momento della progettazione e supporta la stampa del colore voluto dal designer

Software "PosterArtist Lite" con funzioni avanzate che consentono di creare facilmente poster incredibilmente accattivanti

Il software per PC in dotazione "PosterArtist Lite" consente di creare facilmente poster di alta qualità dai colori vivaci.

"PosterArtist Lite" supporta la modalità Vivid che utilizza la tecnologia "Radiant Infusion" per ottenere una stampa più intensa con una gamma cromatica più estesa e la modalità Spot che stampa l'inchiostro fluorescente in aree specifiche come testo, numeri e immagini in rosa e arancione per metterle in evidenza.

È possibile selezionare la stampa con o senza inchiostro fluorescente.

Sono stati aggiunti nuovi modelli per sfruttare l'espressione dell'inchiostro rosa fluorescente.

La funzione recentemente aggiunta consente agli utenti di cercare facilmente le immagini fotografiche offerte gratuitamente da tre fornitori di servizi stock (Pixabay, Unsplash, Pexels). Gli utenti possono selezionare e abbinare le immagini preferite dai milioni di foto a stock disponibili per creare facilmente un design di alta qualità per il loro poster

Funzioni di stampa particolarmente performanti alleggeriscono il carico di lavoro per coloro che gestiscono vari tipi di carta

È disponibile una funzione "Gestione intelligente dei rotoli" che gestisce automaticamente la fornitura e l'alimentazione della carta, rileva il tipo e la larghezza della carta, stima la quantità di carta rimanente e regola le condizioni per abilitare la stampa, semplicemente posizionando il rotolo di carta nella sezione di alimentazione della stampante. L'automazione delle attività di alimentazione della carta con alto carico di lavoro riduce la mole di lavoro dell'operatore. Inoltre, non serve inserire manualmente la carta nello slot di alimentazione né toccare la superficie del supporto nella fase di alimentazione della carta; si evita così la formazione di impronte digitali e sporco.

Il sistema automatico di inserimento carta prevede due funzioni di alimentazione: a doppio rotolo e riavvolgimento delle stampe su rotolo (un'unità avvolgimento supporti). Il montaggio di "Unità rotolo" (opzionale) nel punto inferiore consente la stampa continua di volumi elevati, utilizzando due rotoli dello stesso tipo di supporto o due diverse dimensioni e tipi di rotolo con commutazione durante la stampa. Inoltre, l'unità inferiore può essere utilizzata anche come unità di riavvolgimento per la stampa di grandi formati dall'unità superiore. Ciò contribuisce ad aumentare l'efficienza del lavoro e la produttività

Supporto RIP per facilitare diversi flussi di lavoro di stampa