FUJIFILM X-T30 II, un gioiellino di tecnologia racchiuso in un design compatto e leggero

FUJIFILM X-T30 II,

378g, racchiude dispositivi che vantano le più alte prestazioni nella storia della Serie X, vale a dire il sensore X-Trans CMOS 4 da 26,1 MP e il motore di elaborazione d'immagine ad alta velocità X-Processor 4, per ottenere prestazioni AF equivalenti all’evoluto modello di punta X-T4.

L'AF veloce e altamente accurato con una velocità di messa a fuoco di soli 0,02 secondi è completato da un'eccezionale capacità di inseguimento dei soggetti in movimento, per non perdere alcuna opportunità fotografica in qualsiasi situazione di scatto.

Questo nuovo modello può anche utilizzare l'AF a rilevamento di fase in condizioni di quasi oscurità fino a -7.0EV per catturare con precisione un soggetto in condizioni di scarsa illuminazione o in interni, e supporta una registrazione video fluida e ricca di tonalità in 4K/30P e la modalità ad alta velocità Full-HD/240P.

L'algoritmo per la popolare modalità "AUTO" è stato aggiornato.

La fotocamera identifica automaticamente il tipo di scena inquadrata in base alla presenza di persone nell'inquadratura e altri dati, come le informazioni sul colore e la distanza della sorgente luminosa, e applica la più recente tecnologia di elaborazione delle immagini per regolare le impostazioni con settaggi ottimali, rendendo facile ottenere immagini corrette e di impatto. Gli utenti non devono più armeggiare con impostazioni complesse, sarà la fotocamera a impostare nitidezza e vivacità per i paesaggi, fornire una bella tonalità della pelle nei ritratti accentuando al contempo i cieli blu e i colori della natura sullo sfondo e controllando il clipping di luci e ombre nelle situazioni di controluce più estreme.

sarà disponibile da ottobre 2021

ai seguenti prezzi, suggeriti al pubblico, iva compresa:



X-T30 II BODY 929,99 euro



X-T30 II KIT 15-45mm 1069,99 euro



X-T30 II KIT 18-55mm 1329,99 euro

FUJIFILM ha presentato, evoluzione della X-T30 sia a livello hardware sia software. X-T30 II è dotata di un AF ad alta velocità e qualità dell'immagine, equivalente al modello di punta X-T4, di monitor LCD ad alta risoluzione da 1,62 milioni di pixel sul pannello posteriore, e può registrazione video di alta qualità 4K/30Pdi Simulazione Pellicola, tra cui "Classic Neg", ideale per la fotografia di strada, ed "ETERNA Bleach Bypass", che simula fedelmente l'omonima tecnica di sviluppo della pellicola. La line-up delle simulazioni così ampia consente agli utenti di scegliere la modalità più adatta a ogni situazione.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita