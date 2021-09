Scuola in presenza ma il 45,5% degli intervistati comprerà comunque un device

Manca poco al rientro a scuola, un ritorno particolarmente importante in quanto pensato per essere in presenza. idealo ha voluto capire se le famiglie italiane si siano attrezzate con tutto il necessario e se lo spauracchio della Didattica a Distanza aleggia ancora.Di certo, la repentina digital transformation avvenuta in Italia tra il 2020 ed il 2021in cui mondo fisico ed online possono coesistere. Lo dimostrano le risposte legate ad un recente sondaggio di idealo, secondo cui i genitori italiani si preparano al ritorno a scuola dei propri figli facendo acquisti online: quasi il 70% di questi, infatti, sta effettuando acquisti anche o esclusivamente online, mentre è solo il 15,9% ad effettuare acquisti esclusivamente offline, sintomo che il mondo della scuola è sempre più influenzato dall’e-commerce.Si torna – però – a pensare alla scuola in presenza: secondo gli ultimi dati analizzati da idealo, le ricerche di zaini scuola tornano a crescere del 60,2% ad agosto 2021 rispetto allo stesso mese del 2020; in controtendenza – invece – le ricerche di. A fronte probabilmente di una richiesta inferiore, calano i prezzi dei principali strumenti di elettronica idonei per la didattica a distanza, nel corso di agosto 2021 i prezzi dei tablet sono scesi di oltre il 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, così come quelli delle webcam. Da segnalare, un’importante riduzione del 12% sui prezzi dei notebook (con una media di circa 140 euro di sconto per dispositivo), mentre solo del 5,6% sugli zaini scuola.L’ombra della, però, si fa strada nelle risposte degli intervistati che vogliono farsi trovare preparati ad eventuali cambiamenti a cui ci hanno abituato gli anni appena trascorsi: il 45,5% dei rispondenti al sondaggio di idealo prevede tuttora di acquistare un dispositivo elettronico da utilizzare per fini didattici. Tra i vari dispositivi pensati per una ripresa delle attività di didattica a distanza, le principali preferenze degli intervistati sono legate a Tablet (58,8%), PC (32,3%) e Notebook (23,5%).Ilè la regione dove è cresciuto maggiormente l’interesse online ogni 100mila abitanti per i prodotti legati al rientro a scuola. Seguono tutte regioni del nord Italia, con il secondo posto della Lombardia ed il terzo del Trentino Alto Adige, a cui fanno seguito Emila Romagna e Veneto.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita