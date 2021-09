Siemens: in Italia Green Pass obbligatorio per i dipendenti delle proprie sedi

Siemens ha annunciato che adotterà la certificazione verde Covid 19 “Green Pass” per l’accesso agli uffici di Milano e delle altre sedi a partire da lunedì 27 settembre 2021. La misura prevederà deroghe per casi specifici, come ad esempio i siti produttivi.

“Abbiamo deciso di introdurre il Green Pass, anticipando le decisioni che Governo e parti sociali stanno valutando, coerentemente con tutte le misure anti Covid adottate da febbraio 2020, per continuare a garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e al contempo mantenere la continuità del business. Così ci prepariamo al futuro per i nostri collaboratori, clienti, partner e fornitori” dichiara Pierfrancesco De Rossi alla guida di Siemens come Presidente e CEO ad interim. “Lo smart working, la nostra modalità di lavoro dal 2018, consentirà comunque a chi non accede alle sedi di lavorare da remoto.”

“A questo punto del percorso, il perseguimento delle nostre priorità si riflette nel positivo andamento del business e nella rafforzata fiducia dei nostri collaboratori che abbiamo rilevato a intervalli regolari con indagini interne tra cui una recentissima e una commissionata all’Istituto di Ricerche Piepoli” continua De Rossi “i risultati ci dicono non solo che la salute e la sicurezza rappresentano il fattore di maggiore attenzione oggi per le aziende ma anche e soprattutto che i nostri collaboratori ci riconoscono un ruolo di tutela del loro benessere fondamentale, e questo è oggi per noi l’elemento di fiducia chiave della nostra organizzazione.”

