Nuova GoPro HERO10 Black: foto a 23 megapixel, per una risoluzione sorprendente

Registra video straordinari in 5,3K a 60 fotogrammi al secondo, con una risoluzione del 91% superiore rispetto al 4K. Video in 4K dalle prestazioni più elevate a 120 fotogrammi al secondo e video in 2,7K a 240 fotogrammi al secondo.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 20/09/2021