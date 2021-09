Twitter: Tips estesa a tutti gli utenti

Twitter

Una volta scelto il servizio che si desidera utilizzare, l'utente sarà reindirizzato da Twitter all'app selezionata per il pagamento. Con questo servizio Twitter non tratterrà alcuna percentuale.

A partire da oggi,aprirà a tutti la possibilità di finanziare il lavoro dei content creator sulla piattaforma. La funzione delle- precedentemente conosciuta come Tip Jar - si chiamerà, e da oggi verrà estesa a tutti gli utenti, offrendo maggiori modalità di pagamento, criptovalute incluse.Le persone su Twitter inseriscono già nelle bio e nei loro Tweet i link ai rispettivi profili di pagamento per richiedere denaro, ma con Tips questa attività sarà più comoda e semplice. Sul profilo di ogni utente, infatti, ci sarà uno spazio apposito in cui inserire i link ai propri accounte ad altre piattaforme per poter effettuare pagamenti e donazioni.per finanziare un account particolarmente apprezzato, manifestare il proprio sostegno ad un comico emergente per i suoi Tweet divertenti, aiutare un piccolo imprenditore in un momento difficile, donare per una causa importante e sostenere qualsiasi persona o progetto si voglia., Tips verrà esteso agli utenti Android nel corso delle prossime settimane.Gli account che hanno attivato Tips visualizzeranno la seguente icona accanto al pulsantesul proprio profilo. Cliccando sull'icona verranno elencati i servizi o le piattaforme di pagamento che l'utente ha attivato, potendo così scegliere quale utilizzare per la donazione. Qui di seguito, i servizi di pagamento attualmente disponibili:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita