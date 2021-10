Linkem: in Italia il servizio commerciale 5G FWA basato sulla tecnologia Stand Alone

Dopo il lancio del primo servizio 5G FWA fino a 1 Giga su frequenze 26 GHz annunciato lo scorso dicembre, Linkem ha annunciato il potenziamento della propria infrastruttura e il lancio del primo servizio commerciale 5G FWA basato interamente sulla tecnologia Stand Alone, una tecnologia completamente autonoma rispetto all’architettura 4G sia nella gestione della connessione radio che nella commutazione dei servizi.





L’architettura 5G Stand Alone si basa su frequenze licenziate 3.5 GHz, che offrono già una copertura del 70% del territorio nazionale, e garantisce standard di sicurezza delle reti ancora più elevati rispetto al 4G, in termini di cifratura e di autenticazione superandone al contempo i limiti nella gestione contemporanea di use case eterogenei e complessi.

A differenza della tecnologia basata su frequenze millimetriche, le infrastrutture 5G Stand Alone su 3.5 GHz possono essere attivate anche in non visibilità, estendendo quindi la disponibilità del servizio a parità di infrastrutture di accesso, e sono le uniche in grado di abilitare in futuro il cosiddetto network slicing, che

migliorate ulteriormente le performance della rete di accesso radio in termini di velocità di trasmissione dati e di capacità di traffico per utente, nonché di tempi di latenza.

.

L

permetterà di creare reti virtuali sulla stessa infrastruttura fisica. Questo consente diIl 50% degli impianti di Linkem è già predisposto per l’adozione su base nazionale della nuova tecnologia e per il dispiegamento dei benefici per i consumatori, il settore privato-industriale e la pubblica amministrazione’operatore ha realizzato la più estesa rete proprietaria di accesso wirelesscon una copertura del 70% della popolazione a livello nazionale e ha già investito circa un miliardo di euro stimolando la concorrenza infrastrutturale grazie all’innovativa visione di utilizzare la tecnologia 5G FWA come alternativa per la fornitura di servizi ultra-broadband in Italia.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita