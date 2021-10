Tech is Pink: MediaWorld e Samsung insieme per la diffusione delle discipline STEM tra le ragazze

È in partenza il 25 ottobre la seconda edizione di, percorso di formazione online focalizzato sulle discipline STEM dedicato esclusivamente alle ragazze, promosso dae, per la prima volta, anche da.Le due aziende, infatti, che da anni lavorano insieme per sostenere l’innovazione tecnologica in Italia, estendono la loro collaborazione anche nell’ambito della formazione e della valorizzazione del talento, con l’obiettivo di fare sistema e contribuire alla diffusione di una cultura digitale e di nuove competenze nel nostro Paese, per sostenerne il rilancio e lo sviluppo.Realizzato in collaborazione con, iniziativa di SYX , associazione no-profit per la diffusione delle nuove tecnologie informatiche,nasce proprio con l’obiettivo di sensibilizzare le ragazze sui temi del digitale sin da piccole, perché è proprio da giovanissimi che ci si appassiona alle discipline STEM – Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica - materie queste che consentono di sviluppare quelle competenze fortemente richieste dal mercato del lavoro.Le nuove tecnologie stanno infatti rivoluzionando in modo trasversale ogni settore e ogni tipologia di professione generando, da un lato, nuove opportunità di crescita per le aziendee, dall’altro, nuove figure professionali che al momento le imprese faticano a trovare perché mancano profili adeguati. A questo si aggiungono tassi di disoccupazione nel nostro Paese ancora molto elevati, soprattutto se consideriamo l’occupazione femminile,e che si attesta attorno al 49% (vs. 62,4% la media in Europa.).Nonostante, quindi, le materie scientifiche siano quelle da cui dipendono molti degli sviluppi che daranno forma al nostro futuro e che, attualmente,, solo circa il 37% delle studentesse sceglie un percorso di studi di questo tipo () e tra i laureati in materie STEM solo il 18% è donna. ().si traduce in un percorso fatto di oltreper un totale di circa, con l’obiettivo di sviluppare i talenti tecnologici femminili e sostenere concretamente, attraverso la formazione, la presenza femminile nel settore della scienza e della tecnologia, favorendo al contempo la riduzione dello skills mismatch, ovvero il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente disponibili, che nel nostro Paese sta raggiungendo livelli molto alti.I corsi, tenuti da professionisti di Girls Tech,: dal coding con Scratch e Python alla progettazione di app, dalla cybersecurity fino al graphic design e al gaming, il tutto strutturato e declinato in base alle differenti età delle partecipanti.Ulteriori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili sul sito MediaWorld a questo link: mediaworld.it/tech-is-pink Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita