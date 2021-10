Instagram: una settimana di novità

Collaborazioni: la nuova funzionalità per permettere la collaborazione tra gli utenti, che possono così diventare co-autori di post e Reel. Ogni utente potrà invitare un altro a collaborare nella creazione di contenuti: se l’invito è accettato, tutti e due gli account compariranno come autori del post o del Reel, che sarà visibile ai follower di entrambi. Inoltre, il post o il Reel così creato sarà presente su entrambi i profili e avrà un conteggio di like e visualizzazioni condiviso, così come condiviso sarà il thread di commenti.