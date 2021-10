Windows 11 arriva su ThinkBook e ThinkPad Serie E

Lenovo ha annunciato la disponibilità del sistema operativo Windows 11 preinstallato sui laptop ThinkBook e ThinkPad serie E, parte del portfolio dei laptop business.



Come modello che completa il portfolio, Lenovo presenta poi un nuovo ThinkBook 15p Gen 2 ITH con processori mobili Intel Core H-Series di 11a generazione e tecnologie ad alte prestazioni. Dotato di caratteristiche come NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, grafica RTX 3050 o GTX 1650, supporto di archiviazione dual SSD, DDR4 fino a 32 GB, webcam FHD, altoparlanti a marchio HARMAN con Dolby Audio, display UHD IPS da 15,6 pollici con 600 nit e calibrazione del colore di fabbrica X-Rite Pantone, solo per citarne alcune. L'esperienza utente e la produttività sono notevolmente migliorate con nuove funzionalità intelligenti come AI Meeting Manager che traduce, prende appunti e altro ancora durante le call.

Lenovo Glance di

protegge il PC lasciato incustodito dall'hacking visivo e migliora la protezione rispetto al shoulder surfing.





Prezzi e disponibilità per il mercato italiano

I laptop ThinkBook e ThinkPad serie E con Windows 11 saranno disponibili da inizio 2022: ThinkBook 13s Gen 2 a partire da 1029€ + IVA

ThinkBook 14s Gen 2 è disponibile in mercati selezionati. Prezzi locali su richiesta.

ThinkBook 14 e 15 Gen 3 i a partire da 1029€ + IVA

a partire da 1029€ + IVA ThinkBook 14 e 15 Gen 3 AMD a partire 899€ + IVA

ThinkPad E14 e E15 Gen 3 AMD a partire da 889€ + IVA

ThinkPad E14 e E15 Gen 2 i a partire da 1089€ + IVA

a partire da 1089€ + IVA ThinkPad E14 IIL è disponibile in mercati selezionati. Prezzi locali su richiesta Prezzo e disponibilità di ThinkBook 15p Gen 2 saranno comunicati in seguito. Nella confezione verranno fornite indicazioni sul downgrade a Windows 10 Pro per le configurazioni ThinkBook e ThinkPad selezionate.

E ovviamente a tutto questo si aggiunge la possibilità di utilizzare Windows 11, progettato per lavorare in modalità ibrida in un ambiente familiare, è più produttivo e collaborativo che mai. ThinkBook 15p Gen 2 può beneficiare del supporto DXR (DirectX Raytracing) in modo che anche gli sviluppatori creativi possano eseguire il rendering con livelli di fotorealismo senza precedenti.I laptop ThinkBook e ThinkPad serie E con Windows 11 saranno disponibili da inizio 2022:Prezzo e disponibilità di ThinkBook 15p Gen 2 saranno comunicati in seguito. Nella confezione verranno fornite indicazioni sul downgrade a Windows 10 Pro per le configurazioni ThinkBook e ThinkPad selezionate.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita