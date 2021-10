Milano Cadorna accoglie il nuovo Xiaomi Temporary Store

Ha aperto le porte al pubblico il nuovonella stazione di Milano Cadorna. I prodotti smart life di, si possono così trovare anche nell’importante crocevia ferroviario e metropolitano che vede ogni giorno il passaggio di migliaia di persone.Lo snodo milanese accoglierà il primo Xiaomi Store ‘su strada’, che si aggiunge agli altri 19 Xiaomi Store e Xiaomi Corner presenti in Italia.“Essere sempre più vicini ai nostri consumatori vuol dire anche dare vita a progetti come questo, in cui advertisement e retail si incontrano anche grazie ai nostri partner”, affermaAggiunge“Stiamo portando avanti un piano d'espansione che presto raggiungerà tutta Italia. La stazione di Milano Cadorna per noi rappresenta proprio questo: il punto di partenza di chi ogni giorno fa rivivere il Paese”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita