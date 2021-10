Apple Tech Talks 2021, sessioni live online per gli sviluppatori

ha lanciato, una nuova serie online dedicata agli sviluppatori con oltre 100 sessioni live e 1500 office hours, che si svolgerà nelle prossime otto settimane.Tech Talksper saperne di più sulle nuove tecnologie, fare domande e ricevere assistenza individuale. Queste Tech Talks offriranno agli sviluppatori una nuova modalità per condividere con il team Apple le loro esperienze sulla creazione e la distribuzione di app sull’App Store.“Ogni giorno, sviluppatori e sviluppatrici in tutto il mondo creano app e giochi incredibili per la nostra piattaforma. Il nostro obiettivo è fornire loro quante più risorse possibili perché possano farlo in modo più semplice, e con risultati ancora più eccezionali”. “Il nostro team non vede l'ora di entrare in contatto con un numero ancora maggiore di sviluppatori, per poter sostenere al meglio l’importante lavoro di questa comunità così preziosa, ascoltando e imparando da loro.”Le sessioni verranno trasmesse online da sedi Apple in tutto il mondo e in diversi fusi orari, tra cui: Bangalore (India), Cupertino (California), Londra, Città del Messico, San Paolo, Seoul (Corea del Sud), Shanghai, Singapore, Sydney, Tel Aviv (Israele) e Tokyo., seguita da una sessione di domande e risposte. Sarà anche possibile approfondire i dettagli tecnici su come integrare SwiftUI, App Clips, HealthKit, machine learning, realtà aumentata, funzioni per l’accessibilità e altro ancora. Inoltre, le sessioni permetteranno di esplorare una gamma di altri argomenti sullo sviluppo, per esempio l’adozione del 5G, la pubblicazione di eventi in-app sull’App Store, come ottenere il massimo dal sistema di revisione delle app o come muovere i primi passi con lo sviluppo enterprise.Le office hoursin cui sviluppatori e sviluppatrici potranno discutere individualmente delle proprie app con i team App Review, Evangelism, App Store Connect e Developer Technical Support di Apple. Potranno scegliere un argomento e porre domande sull’uso e l’adozione di tecnologie, su come perfezionare i propri progetti e risolvere problemi, e su linee guida e strumenti. Le office hours saranno anche un’occasione per fornire il proprio feedback.Le sessioni Tech Talks 2021. Le iscrizioni sono già aperte, e ogni due settimane verranno pubblicati i dettagli delle nuove sessioni e office hours. Per informazioni sul calendario e le iscrizioni, si può visitare developer.apple.com/tech-talks