Amazon Fresh arriva a Bologna

Per servire i clienti Amazon Prime della città di Bologna, Amazon ha aperto un nuovo centro logistico urbano per espandere in modo significativo il servizio di consegna ultraveloce. La struttura aggiungerà oltre 30 nuovi posti di lavoro permanenti nei tre anni a venire.

Amazon.it ha annunciato che il servizio di consegna della spesa in giornata, in finestre di due ore a scelta, è disponibile anche per i clientie dei comuni limitrofi su amazon.it/fresh/ o attraverso la shopping app di Amazon.offre un'ampia selezione per la propria spesa settimanale, migliaia di prodotti di alta qualità che continueranno ad arricchirsi e aumentare nelle prossime settimane, e comprendono prodotti freschi come carne, pesce, frutta e verdura e anche prodotti per la cura della casa e della persona.Per l'occasione, Amazon offre 10€ di sconto sul primo ordine di almeno 30 euro su Amazon Fresh a Bologna, inserendo il codice promozionale FRESH10.