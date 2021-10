Arriva il primo testamento digitale con blockchain

Il testamento diventa digitale e viaggia sulla blockchain. L’idea

è di Lastello, startup innovativa nata nel 2016 per

aiutare con la tecnologia le persone che devono affrontare un lutto e le

sue complicazioni.



La startup

romana guidata da Gianluca

Tursi rende così disponibile a tutti, direttamente dal proprio sito

che può https://lastello.it/testamento il primo testamento digitale

essere registrato grazie alla tecnologia blockchain.

Una procedura online guidata da un wizard intelligente. Durante il processo digitale, il documento sarà validato dalla procedura informatica creata secondo le norme di compilazione e l'utente dovrà solo trascrivere di proprio pugno e firmare il testo per ottener eil proprio testamento olografo.Per garantire la data di compilazione dell’atto e le volontà in esso contenuto, e quindi renderlo “a prova di contraffazione”, con Lastello, sarà possibile caricare il testamentoOgni anno si compilano 80.000 di testamenti, circa il 13% dellapopolazione vuole assicurarsi che le proprie volontà siano rispettate, per un giro d’affari di 30 milioni di euro.Fatta eccezione per casi complessi dove è necessario il notaio, generalmente si sceglie, nel 77% dei casi, che però non è certo di facile realizzazione: Lastello.it con il suo testamento digitale vuole permettere a chiunque di procedere alla stesura delle proprie volontà con un processo guidato che segue le norme di legge la cui sicurezza è aumentata grazie alla blockchain.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita