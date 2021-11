Sharp/NEC lancia il monitor MultiSync E273F per postazioni di lavoro più ordinate

ha annunciato il suo nuovo monitor desktop con connettività a cavo singolo, che offre avanzate caratteristiche ergonomiche ed elevate prestazioni per soluzioni desktop razionali ed ordinate.Dotato di display LCD Enterprise da 27 pollici, l’E273F incorpora l'ultimo standard di. Ciò consente alle organizzazioni di ottimizzare la connettività riducendo le connessioni video, audio, di alimentazione e USB ad un unico cavo.Gli utenti potranno beneficiare della tecnologia integrata con ridotta emissione di luce blu e priva di sfarfallio che tutela la vista senza compromettere la fedeltà dei colori. Inoltre, l'avanzata capacità di regolazione garantisce un set-up ottimale della postazione di lavoro a grande vantaggio della produttività.Il NEC MultiSync E273F favorisce i nuovi standard di open office, con un display completamente a prova di futuro grazie all'integrazione di DP, HDMI, USB Type-C, uscita audio e hub USB per il massimo livello di flessibilità.Il monitor E273F è disponibile in bianco o nero per soddisfare le preferenze ergonomiche ed estetiche in ufficio o in ambiente domestico, ha un ingombro minimo grazie alla cornice ultrasottile e al supporto per montaggio opzionale VESA, integrandosi perfettamente con uno spazio di lavoro moderno ed efficiente.Il nuovo NSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita