Apple: Alex Gorsky entra a far parte del CdA

Apple ha annunciato che Alex Gorsky, presidente e CEO di Johnson & Johnson, è stato eletto membro del consiglio di amministrazione Apple. Con alle spalle decenni di esperienza nella direzione aziendale e nel settore delle tecnologie per la salute, Gorsky ha guidato con successo team eterogenei e innovativi in tutto il mondo.

Negli anni in cui Gorsky ha ricoperto il ruolo di CEO e presidente, Johnson & Johnson è diventata l’azienda più grande al mondo nel settore healthcare, e uno dei principali innovatori nel settore della ricerca e dello sviluppo di tecnologie emergenti in ambito salute.

“Alex è da sempre un visionario nel settore healthcare, e ha utilizzato le sue vaste conoscenze, la sua esperienza e la sua passione per la tecnologia per sostenere la causa di migliorare la vita delle persone e creare comunità con migliori condizioni di salute”, ha affermato Tim Cook, CEO di Apple. “Siamo davvero entusiasti di accoglierlo fra i membri del consiglio di amministrazione di Apple, e sono sicuro che tutti noi beneficeremo della sua capacità di leadership e della sua esperienza.”

Gorsky, leader di lunga esperienza nel settore farmaceutico e aziendale, gestisce un team globale di oltre 130.000 persone da Johnson & Johnson. È inoltre membro del comitato aziendale Business Roundtable e presidente del Corporate Governance Committee. Gorsky fa parte dei consigli di amministrazione di IBM, Travis Manion Foundation e della Wharton School dell’Università della Pennsylvania.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita