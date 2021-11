Epson rinnova la gamma EcoTank

Epson rinnova la gamma di stampanti EcoTank: la stampante senza cartucce che ha rivoluzionato la stampa a casa, conquista anche il mondo del lavoro. EcoTank 5150 (3 in 1) ed EcoTank 5170 (4 in 1), sono multifunzione A4 che assicurano alta velocità e minimo costo copia per la massima produttività ed efficienza economica, connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct per il lavoro agile che si sta diffondendo, autonomia sino a 7.500 pagine, per una serenità operativa che si unisce alla sostenibilità ambientale garantita dai flaconi ad alta capacità.

A queste si aggiungono,, stampante in formato A4, e sei modelli di multifunzione:, per rispondere a tutte le esigenze di prestazioni e di prezzo di un mercato sempre più articolato.Le stampanti Epson EcoTank, che dal loro lancio nel 20101 hanno venduto oltre 60 milioni di unità in tutto il mondo,, come si può riscontrare con il calcolatore Epson https://www.epson.it/for-home/ecotank-calculator Non solo: l'operazione di riempimento è davvero semplice, appositamente progettati per evitare fuoriuscite durante l'operazione di ricarica e per inserirsi solo nel serbatoio del colore corretto. Capire quando ricaricare è davvero semplice: è sufficiente guardare il serbatoio di inchiostro dalle relative finestrelle sulla parte frontale della stampante.Grazie a un design compatto con connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, questi nuovi modelli possono essere facilmente integrati in qualsiasi ambiente, per utilizzo a casa o nei piccoli uffici ridisegnati dal lavoro agile. Sono inoltre pienamente compatibili con l'app Epson Smart Panel; in particolare, l'app semplifica la configurazione, il monitoraggio, la stampa, la scansione e molto altro ancora da un telefono o da un tablet.Questi modelli hanno una dotazione di inchiostro: con EcoTank ET-1810, il set di inchiostri forniti con la stampante consente di stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori, mentre con i multifunzione EcoTank ET-5150 ed ET-5170 si stampano fino a 7.500 pagine in bianco e nero e 6.000 a colori, l'equivalente ottenibile con 72 cartucce, il tutto con un unico set di flaconi di inchiostro.Inoltre, EcoTank ET-2850 consente di stampare fotografie senza margini e offre una velocità di stampa fino a 10,5 pagine al minuto, per completare facilmente tantissime attività e soddisfare le esigenze più varie.Ideali anche per le piccole imprese, EcoTank ET-5150 e ET-5170 stampano fronte/retro a elevata velocità (7,5 pagine in monocromatico e 5 a colori) e sono dotate di vassoio carta frontale da 250 fogli e di alimentatore automatico di documenti da 35 pagine.Tutteche consente di ridurre sia i consumi energetici, sia il numero di ricambi da sostituire. Anche la testina di stampa è preinstallata, per un processo di configurazione davvero semplice e i modelli ET-3850, ET-4850, ET-5150 ed ET-5170 sono dotati di testina di stampa PrecisionCore. I chip Epson per la stampa ad alta risoluzione sono una delle tecnologie di stampa inkjet più rapide al mondo.