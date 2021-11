Dynabook amplia la gamma Satellite Pro C40 e C50

La nuova gamma garantisce prestazioni di alto livello grazie a processori Intel, memoria DDR4 fino a 32GB e SSD PCIe opzionale fino a 512GB per un’archiviazione veloce.

I notebook sono facili da trasportare e sono dotati di chassis robusto progettato per tutte le esigenze di lavoratori o studenti.

Con uno spessore di appena 18,9mm e un peso di soli 1,55kg, il C40-J da 14" garantisce oltre 9 ore e mezza di autonomia mentre il C50-J da 15” con uno spessore di 19,7mm e un peso inferiore a 1,9kg offre oltre 8 ore di durata della batteria –

l’autonomia necessaria per un’intera giornata lavorativa prima di doverli ricaricare.



Il display antiriflesso HD o FHD offre un'esperienza da grande schermo, mentre l'ampia tastiera con tastierino numerico del

C50-J



e il ClickPad regalano il massimo comfort per tutto il giorno, migliorando i flussi di lavoro.

Il C40-J e il C50-J

offrono numerose opzioni di connettività per garantire agli utenti di rimanere connessi e produttivi, ovunque si trovino. Per la connessione wireless, il dispositivo è dotato di WiFi 802.11 AC e Bluetooth. Nonostante il design sottile, i notebook permettono di collegare tutte le periferiche necessarie grazie a una porta USB Type-C multifunzionale per caricare, visualizzare, collegare e trasferire, due ulteriori porte USB 3.1 Type-A, una porta HDMI full-size e una porta Gigabit-LAN.

Inoltre, è disponibile uno slot per schede Micro SD per soddisfare ulteriori esigenze di archiviazione.

Con le circostanze attuali che richiedono un lavoro sempre più ibrido,

Satellite Pro C40-J e Satellite C50-J

offrono tutti gli strumenti per rimanere connessi con i colleghi o i clienti. I notebook sono, infatti, dotati di webcam HD, altoparlanti stereo e microfoni integrati compatibili con Cortana. Inoltre, uno slot per microfono/cuffie o Bluetooth consente di collegare le cuffie.

Satellite Pro C40-J e Satellite C50-J saranno disponibili da novembre 2021.