Rc auto: smartphone sempre più usato per acquistare polizze online

Lo smartphone è sempre più usato anche per fare l'assicurazione e rischia di scalzare il Pc: tra chi stipula la polizza online, oltre 4 su 10 hanno acquistato l’Rc auto, moto o furgone dal proprio telefono nei primi dieci mesi del 2021. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio di Prima Assicurazioni, che ha rilevato attraverso la propria base di clienti che il 42,1% delle polizze online sono state comprate da cellulare, contro il 57,9% da computer fisso, tra gennaio e ottobre di quest’anno, a fronte dei rispettivi 38,5% e 61,5% di un anno prima.



Le regioni italiane più “mobile” sono Valle d’Aosta (46,8%), Emilia-Romagna (46,6%), Friuli-Venezia Giulia (46,1%), Lombardia (46,1%), Trentino-Alto Adige (46,0%) e Piemonte (45,8%), mentre quelle che usano meno il cellulare per la polizza sono Campania (34,4%), Sicilia (37,7%), Toscana (39,0%), Umbria (39,0%) e Marche (39,2%).



La spinta al cambiamento arriva dagli under 30 - Millennials e Generazione Z - tra cui il cellulare ha superato, anche se di pochissimo, il computer: più di una polizza motor su due (il 50,4% del totale) è acquistata da telefonino nei primi dieci mesi del 2021, contro il 44,6% dello stesso periodo dello scorso anno, dato che sale addirittura al 51,8% se si considera il solo mese di ottobre. Si registra comunque un trend di crescita per tutte le fasce di età considerate, con i 30-50enni che seguono a ruota i più giovani (il 48,1% usa ormai il telefono cellulare), restano più legati all’utilizzo del Pc gli over 50 (34,7%).





